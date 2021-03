Polícia apreende carregamento de gasolina adulterada em Betim

Polícia quer prender quadrilha que está envolvida na adulteração de combustíveis (foto: PCMG/Divulgação )

Preso em flagrante, em Betim, homem de 34 anos, que estava dirigindo um caminhão-tanque, que transportava 15 mil litros de gasolina adulterada. Ele se preparava para fazer uma entrega num posto de gasolina, onde foi preso.

A polícia chegou ao caminhoneiro a partir de uma denúncia anônima. A partir dela, policiais da 4ª Delegacia de Polícia Civil em Betim iniciaram o rastreamento de veículos com a característica do que foi descrito.

No momento da prisão, o caminhoneiro fazia entrega do combustível falsificado. Com o auxílio de funcionários do estabelecimento, foi constatado que a carga continha gasolina adulterada.

O material foi recolhido e enviado para a perícia, uma vez que somente a partir do laudo técnico é que o homem poderá ser indiciado. As investigações prosseguem, pois existem indícios de que esse caminhoneiro seja integrante de um grupo criminoso especializado em crimes contra as relações de consumo e contra a ordem econômica. A pena por esse tipo de crime pode chegar a 10 anos.