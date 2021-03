Suspeito de assassinato mantinha mulher em cárcere privado

Ao intimar suspeito de homicídio, policia descobre cárcere privado em Betim (foto: Anselmo UBL/Prefeitura de Betim)

O cumprimento de uma rotina pela Polícia Civil – entregar uma intimação – acabou resultando na descoberta de um cárcere privado em Betim, na Grande BH. Os policiais bateram à porta da casa, mas a mulher disse que não poderia abrir, pois não tinha a chave, que ficava com o companheiro.

Foi uma grande surpresa para os policiais, que haviam ido ao local para dar prosseguimento à investigação de um, que tinha um homem como suspeito.Ao chegarem à casa, bateram na porta. Uma voz feminina, lá de dentro, respondeu que não poderia abrir para assinar a intimação, porque não tinha a chave, que ficava com seu parceiro. Ela estava trancada na casa.

Os policiais resolveram, então, arrombar a porta. A mulher, aliviada ao ver os policiais, contou que o companheiro a agrediu na sexta-feira (12/3) e, desde então, a mantinha em cárcere privado.



O homem ainda ameaçava a vítima de morte caso ela saísse de casa.

A mulher tinha um corte no nariz, hematomas e escoriações no olho.



Ela contou que seu companheiro sempre foi muito violento, mas ela não tinha coragem de denunciá-lo, temendo por sua integridade física.

Levada à Delegacia Especializada em Homicídios, prestou depoimento e em seguida foi encaminhada a um Posto Médico-Legal para exame de lesão corporal e encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para realização dos trâmites referentes ao pedido de medida protetiva.

Homem foragido

O suspeito, companheiro da vítima, está desaparecido. Ele será indiciado pelo homicídio e também pela agressão à companheira.



O caso está a cargo da 8ª Delegacia Especializada em Homicídios, em Betim, que está solicitando a prisão preventiva do agressor.

O homicídio, do qual o homem é acusado, foi cometido no Bairro Citrolândia, em Betim, em 11 de junho de 2016, quando a vítima interveio numa agressão do suspeito contra a sua esposa, à época.