BH e Contagem: 57 bairros ficam sem água nesta terça-feira

Copasa faz manutenção em adutora de água com vazamento em BH e Contagem nesta terça (foto: Facebook Copasa/Reprodução ) abastecimento de água de 57 bairros de Belo Horizonte e Contagem foi interrompido na manhã desta terça-feira (16/3), devido à manutenção emergencial em um vazamento na adutora de água. de água de 57 bairros de Belo Horizonte e Contagem foina manhã desta terça-feira (16/3), devido àemergencial em um vazamento na adutora de água.





Confira a lista dos bairros afetados com a interrupção no abastecimento de água:

Belo Horizonte:

Braúnas

Contagem:

Arpoador, Arvoredo, Beatriz, Bela Vista, Bitácula ou 40 Alqueires, Bom Jesus, Braúnas, Cândida Ferreira, Centro, Chácara Novo Horizonte,Chácaras Campestre, Chácaras Cotia, Chácaras Planalto, Chácaras Reunidas S. Terezinha, Cincão, Cinco, Colorado, Conjunto Hab. Carajás, Conjunto Hab. Oitis, Conjunto Perobas, Distrito Industrial Dr. Hélio Pentagna Guimarães, Do Cabral, Do Comércio, Dos Funcionários, Fazenda da Tapera, Feijão Miúdo, Guanabara, Jardim das Oliveiras, Jardim do Lago, Jardim Laguna, Jardim Marrocos, Kennedy, Maria da Conceição, Morada Nova, Nacional, Novo Boa Vista, Novo Recanto, Oitis, Parque Novo Progresso, Parque São João, Parque Xangrilá, Pedra Azul, São Joaquim, Senhora da Conceição, Três Barras, Vale das Amendoeiras, Vale das Perobas, Vila Boa Vista, Vila Estrela D’alva, Vila Francisco Mariano, Vila Paris, Vila Riachinho, Vila Santa Edwiges e Vila São Mateus.





De acordo com a Copasa, a adutora que vai receber manutenção passa pela Avenida Hegel Raymundo de Castro Lima com Avenida Antônio José da Rocha, no Distrito Industrial, e Dr. Hélio Pentagna Guimarães, em Contagem.

A Copasa informou que a realização da manutenção foi comunicada pelo site da empresa.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.