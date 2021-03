Empresa supera obstáculos da pandemia e abre 35 novos empregos em Valadares

A Vitória Alimentos, localizada no Bairro Grã-Duquesa, em Governador Valadares, é uma empresa tradicional na cidade e tem grande credibilidade na região (foto: Tim Filho/D.A Press)





A previsão é de que os investimentos tenham início no segundo trimestre deste ano e sejam concluídos em dezembro de 2023. A empresa, também conhecida como Confeitaria Vitória, produz diversos tipos biscoitos (polvilho, casadinho, rosquinhas, entre outros) e atende principalmente ao mercado varejista.









Rodrigo Pimentel, diretor comercial da Vitória Alimentos, afirma que, mesmo com o contexto da crise epidemiológica, as oscilações do mercado não foram tão grandes, o que permitiu a consolidação do processo de crescimento.

Os investimentos serão destinados para a preparação e adequação das instalações de máquinas, equipamentos e ferramentais, aquisição de caminhões e novas rotas de distribuição. O planejamento também prevê a implementação de outras duas linhas de produção.





Os recursos que serão utilizados na expansão são oriundos da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (INDI) e que o retorno superou as expectativas. “Nós percebemos que, com a participação da Agência, ganhamos em representatividade empresarial perante o processo de validação no Estado”, afirmou.





Os investimentos da Vitória Alimentos deixaram o prefeito de Governador Valadares, André Merlo, muito otimista. Ele disse que, em uma cidade que tem mais de 80% do seu Produto Interno Bruto (PIB) ligado ao comércio e prestação de serviços - setores impactados com a pandemia -, toda empresa que se coloca na condição de aumentar a oferta de postos de trabalho tem uma grande importância, pois representa mais emprego, mais produção, mais renda e mais desenvolvimento.





“É sempre um orgulho acompanhar a trajetória de uma empresa local e que mesmo expandindo seus horizontes comerciais, se mantém firme em suas raízes, contribuindo para o desenvolvimento de Governador Valadares e sendo exemplo de gestão e empreendedorismo, ampliando sua capacidade de produção mesmo em um período tão turbulento”, avaliou o prefeito





Mesmo com a retração do mercado em tempos de pandemia, uma empresa devai dobrar o seu quadro de colaboradores. Aanunciou a criação de pelo menos 35na sua nova etapa de expansão, com investimentos de R$ 3 milhões.