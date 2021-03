Após nova restrição, fiscalização interdita quatro estabelecimentos em BH

Loja de equipamentos de celular foi interditada neste sábado (13/3), em BH (foto: Divulgação/Prefeitura de BH)

A fiscalização de Controle Urbanístico e Ambiental da Prefeitura de BH interditou quatro estabelecimentos por desrespeito às regras sanitárias neste sábado (13/3). No mesmo dia, o Executivo municipal deu início a um novo decreto de restrição, fechando praças, parques e pistas de caminhada na cidade.

Um dos estabelecimentos fechados é uma loja de equipamentos para celular, como capinhas e carregadores, na Avenida Francisco Salles, 1.467, Bairro Santa Efigênia. O local na Região Centro-Sul da cidade foi interditado pelos fiscais com apoio daMunicipal, segundo a prefeitura.

A prefeitura não deu detalhes sobre o fechamento dos outros três estabelecimentos. Porém, fontes da fiscalização da PBH informaram que a Espeteria Cabaré Bar, no Bairro São Cristóvão, Região Nordeste da cidade, também foi interditada.

Em caso de desobediência à interdição, os proprietários estão sujeitos à multa de R$ 18.359,66, segundo a prefeitura.

Por meio do site da prefeitura, o cidadão pode denunciar estabelecimentos que não estejam seguindo as regras contra a COVID-19. Basta clicar no canto direito no botão “Fale Conosco” e, em seguida, em “Ouvidoria”.

Quem preferir também pode ligar para o telefone 156 para indicar alguma irregularidade.

O decreto

Em coletiva à imprensa, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) e o Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 em BH anunciaram nove novas medidas para frear a proliferação do coronavírus na cidade.

Segundo Kalil, entre as atividades proibidas a partir dessa segunda (15/3) estão o comércio da construção civil (varejo), os cursos de línguas estrangeiras e de danças, os carros de lanche e os cultos com templos abertos.

O mesmo para os restaurantes. Esses últimos estabelecimentos só poderão vender por meio de delivery, sem entrega no local.

Além disso, as lojas de conveniência dos postos de combustível só vão funcionar de segunda a sexta-feira, até as 18h.

Outras proibições pairam sobre a abertura dos parques e das pistas de caminhada. Isso acontece a partir deste sábado (13/3).

A prefeitura também anunciou um reforço na fiscalização, que será “implacável”. Informou, ainda, que a Secretaria Municipal de Políticas Urbanas realiza um estudo para monitorar os prédios comerciais da cidade, onde muitos escritórios de serviços não essenciais permanecem em funcionamento.