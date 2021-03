Kalil sobre negacionistas: 'Não é Bolsonaro. São todos os irresponsáveis'

Kalil anunciou novas restrições no comércio de BH nesta sexta (12/3) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), atacou os negacionistas durante a coletiva realizada nesta sexta-feira (12/03) para anunciar medidas mais restritivas para o combate à pandemia do novo coronavírus na capital mineira. de, atacou osdurante a coletiva realizada nesta sexta-feira (12/03) para anunciar medidas mais restritivas para o combate à pandemia do novo coronavírus na capital mineira.









“O governo federal tem uma grande chance de assumir, agora na vacinação, as rédeas do país. Eu não teria que estar aqui sofrendo esse desgaste, na frente de todo mundo, porque se fosse uma atitude federal estaríamos agora em uma zona de conforto muito importante”, disse Kalil.

Ao comentar, a fala do filho 03 do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que afirmou nas redes sociais que o “lockdown mata”, Kalil pontuou que o “problema” não está apenas com a família Bolsonaro mas também com todas as pessoas "irresponsáveis" durante esse momento de pandemia.





“Não é só o Bolsonaro e os filhos dele não. São aqueles que frequentam festas, bandalheiras. São os irresponsáveis, negativistas, negacionistas… então pena que não é só um ou dois, ou três e quatro, uma bolha… pena que são milhares de irresponsáveis que estão muito mais perto de nós que o governo federal”, respondeu.

Restrições

nove medidas serão adotadas, duas iniciando já neste sábado (13/3) e outras sete nesta segunda (15/3). Na tarde desta sexta-feira, Kalil anunciou novas restrições da atividade comercial da cidade nesta sexta (12/3). De acordo com o chefe do Executivo municipal,serão adotadas, duas iniciando já neste sábado (13/3) e outras sete nesta segunda (15/3).

Confira, abaixo, a lista das medidas anunciadas pela PBH: