Conheça a UP TRIP, novo aplicativo de transporte em BH e Região

Nova modalidade atenderá Belo Horizonte e Região Metropolitana (foto: Divulgação/UP TRIP)

Quem costuma circular em BH e Região Metropolitana utilizando transporte por aplicativo, terá mais uma opção a partir do dia 22 deste mês: a UP TRIP. A empresa garante vantagens tanto para os passageiros quanto para os motoristas e está chegando com força total no mercado que a cada dia cresce no país.





O aplicativo pode ser baixado na Play Store (Android) e logo depois do lançamento estará disponível no App Store (IOS). O diferencial em relação às empresas que já operam é o UP CLUB, clube de vantagens que oferece descontos em lojas físicas e online para motoristas e usuários.

Conheça as vantagens

Para o motorista:





Cobrança fixa 15% do valor total da corrida

Acompanhamento dos ganhos depois de cada viagem

Visualização do destino final

Escolha do método de pagamento antes de aceitar a corrida

Identificação do passageiro com foto

Atendimento por telefone com a equipe 24h para qualquer tipo de caso

UP CLUB - clube de vantagens





Para o passageiro:

Preço justo

Modalidade ELAS (botão “apenas mulheres”). Quando a passageira apertar o botão, somente motoristas do sexo feminina irão atendê-las. Da mesma forma, se a motorista apertar o botão, ela só atenderá mulheres.

Atendimento por telefone com a equipe 24h para qualquer tipo de caso

UP CLUB - clube de vantagens





Desenvolvimento

A criação do aplicativo, bem como o seu desenvolvimento, levaram dois anos. A ideia partiu de empresários mineiros que apostaram na tecnologia para conseguirem um espaço em um mercado que parece saturado.

Aplicativo levou dois anos até ficar pronto para uso (foto: Divulgação/UP TRIP)



Segundo Renan Tavares e Felipe Marinho, CEO´s e Co-fundadores da UP TRIP, “a UP TRIP valoriza todos os seus motoristas parceiros. Há muito tempo eles esperam a valorização e essa hora chegou! Não iremos nos cansar de trabalhar para que a UP TRIP forneça o melhor para seus motoristas, tanto no quesito de segurança, financeiro, qualidade como no suporte técnico. Gostaríamos de comunicar a todos que é um imenso prazer em ter vocês nessa jornada e gostaria de salientar que aqui o seu trabalho vale mais”.





O lançamento será no formato franquia com possibilidades de negociações em todas as regiões do país. Cada localidade pode ajustar o serviço de acordo com as suas necessidades. Além de Belo Horizonte e Região, a UP TRIP pretende atuar, inicialmente, em Sete Lagoas e Conselheiro e expandir para outras cidades relevantes do estado.