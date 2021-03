OAB-MG lança aplicativo para facilitar pagamento de anuidade

OAB-MG lança aplicativo que oferece descontos e cashback para advogados inscritos na instituição e facilita pagamento da anuidade (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) aplicativo para facilitar e ajudar o pagamento da anuidade dos inscritos na instituição. Todos os advogados e estagiários inscritos na OAB-MG poderão ter acesso ao ‘Anuidade Zero’, que está disponível para download na Apple Store e Google Play Store. A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais (OAB-MG) lançou nesta segunda-feira (1º/3) umpara facilitar e ajudar o pagamento dados inscritos na instituição. Todos os advogados e estagiários inscritos na OAB-MG poderão ter acesso ao ‘Anuidade Zero’, que está disponível para download na Apple Store e Google Play Store.

O ‘Anuidade Zero’ disponibiliza descontos em lojas, restaurantes, supermercados, postos de gasolina, drogarias e grandes plataformas de comércio eletrônico. De acordo com a OAB-MG, em algumas situações, parte do valor gasto pelos advogados será revertido em desconto no valor da sua anuidade referente ao exercício do ano posterior, através de ‘cashback’, podendo, inclusive, zerar seu valor.

São três tipos de benefícios: alguns estabelecimentos oferecem apenas descontos; outros dão cashback e há também os locais que disponibilizam os dois. Entretanto, em qualquer situação, os advogados são beneficiados. O aplicativo é gratuito e poderá ser utilizado por todos os inscritos na OAB-MG, inclusive os que estão em situação de inadimplência.

Os advogados poderão indicar novos estabelecimentos ou prestadores de serviço para participarem do 'Anuidade Zero' e devem encaminhar um e-mail para anuidadezero@oabmg.org.br com a sugestão.





