Idoso é preso suspeito de aliciamento e corrupção infantil em Itamogi

Operação da Polícia Civil combateu crime contra menores em Itamogi (foto: Marcelo Ribeiro/divulgação)

Umfoisuspeito de aliciamento einfantil em, no Sul de Minas. A ação aconteceu durante operação da Polícia Civil. Ao menos seis, entre 12 e 17 anos, teriam sido vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema de aliciamento e corrupção infantil de adolescentes em situação de vulnerabilidade foi descoberto após denúncia do Conselho Tutelar da cidade. O idoso de 64 anos foi apontado como suspeito.

Idoso também é suspeito de pedofilia com fotos e vídeos de adolescentes (foto: PCMMG/divulgação)

“Ele tem envolvimento com estupro de vulnerável, corrupção de menores com fins sexuais, favorecimento à prostituição e exploração sexual infantil e satisfação de lascívia mediante presença de adolescente. Ele ainda é investigado por pedofilia, com fotos e vídeos de atos sexuais envolvendo adolescentes”, consta em trecho de nota divulgado pela Polícia Civil.

A polícia informou que pelo menos seis adolescentes, entre 12 e 17 anos, teriam sido vítimas do suspeito. Ele foi preso preventivamente para dar continuidade as investigações.

“Caso tenha informações concretas ou conhecimento de práticas semelhantes, a população deve entrar em contato com a polícia em uma delegacia mais próxima ou pelo número 180, de forma anônima, tendo o sigilo garantido”, orientou o delegado, Glauber Simão.