Carro de som orienta moradores de Mirabela sobre medidas preventivas contra o coronavírus (foto: Andrea Froes/divulgação) carros de som nas ruas. Desde domingo (7/03) a região foi incluída na Onda Roxa, a fase mais restritiva do Plano Minas Consciente, do governo do estado. Para pedir que os moradores evitem sair de suas casas, as prefeituras do Norte de Minas apelaram para os velhosnas ruas. Desde domingo (7/03) a região foi incluída na Onda Roxa, a fase mais restritiva do Plano Minas Consciente, do governo do estado.





Ao recorrem ao serviço de carro de som, as prefeituras da região retomam a mesma estratégia utilizada durante a chegada da pandemia ao Brasil, em março de 2020. Entre as restrições da Onda Roxa, que abrange os 86 municípios do Norte de Minas, está o toque de recolher entre 20h e 5h. Fora desse horário, as pessoas podem circular nas vias públicas, mas somente para atividades essenciais.





“Atenção população de Mirabela: os hospitais de Montes Claros estão superlotados, com restrição de atendimento para a COVID-19. Precisamos fazer a nossa parte impedir que a doença avance. Sua conscientização é fundamental. Faça sua parte para não ter que fazer escolhas”, diz a voz do locutor.





Ainda pelo carro de som, é feito o pedido aos moradores para que “evitem sair de casa para atividades não essenciais” e que para adotar medidas preventivas contra a transmissão do vírus, como o "distanciamento, a higienização das mãos e o uso de máscaras”.





“Usamos o carro de som nas ruas para levar a informação onde não tem internet para que todos tenham acesso às diretrizes do que pode e não pode com a onda roxa. Queremos incentivar a conscientização da população sobre as medidas de combate e prevenção à COVID-19”, afirma o prefeito de Mirabela, Luciano Rabelo (Avante).





Ele informa que a prefeitura colocou dois carros de som, “percorrendo os quatro cantos do município, para orientarem os moradores a respeitarem as medidas de isolamento social". A divulgação também é feita em comunidades rurais de Mirabela. “A cada dia um veiculo vai a uma localidade, de manhã, de tarde e de noite. À noite, ainda temos a ronda com a parceria da Polícia Militar, informando sobre as medidas de restrição quanto à proibição de circulação de pessoas e veículos nas ruas”, destacas Rabelo.





De acordo com os últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde de Mirabela, já foram registrados na cidade 245 casos da COVID-19 e quatro mortes provocadas pela doença.