COVID-19: Neves entra na onda lilás e adere ao toque de recolher

Comércio de Ribeirão das Neves deverá fechar as portas antes das 20h, quando começa o toque de recolher (foto: Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves/Divulgação)

Ribeirão das Neves publicou, nesta terça-feira (9/3), novo decreto aderindo à onda lilás, A prefeitura depublicou, nesta terça-feira (9/3), novo decreto aderindo à onda lilás, sugerida pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana (Granbel) . Com isso, a cidade passa a ter o toque de recolher no período das 20h às 5h, não podendo, neste período, haver funcionamento do comércio e nem a circulação de pessoas. As medidas já estão em vigor.





Além disso, haverá a proibição de venda de bebidas alcoólicas para consumo no local, em bares, lanchonetes e restaurantes. Supermercados também não poderão comercializar bebidas alcoólicas geladas.





Locais com potencial de aglomeração de pessoas, como instituições bancárias, casas lotéricas e supermercados, deverão funcionar com medidas de restrição e controle de público e clientes, bem como adoção das demais medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da proliferação do coronavírus.





“A situação é séria, é grave. Estamos com os leitos de UTI todos lotados, com fila de espera, jovens e crianças esperando internação”, afirmou o prefeito Junynho Martins.





Ele informou ainda que notificou as empresas de ônibus para que operem com 100% da frota. “Neves é cidade dormitório e usa muito o transporte coletivo, que é deficitário”.





Segundo o mais recente boletim epidemiológico municipal, divulgado nessa segunda-feira (8/3), Ribeirão das Neves tinha registrados 23.709 casos suspeitos de COVID-19, 8.694 casos confirmados, mais 397 casos de detentos e 263 óbitos em decorrência de complicações da doença.





Até o momento, 8.337 pessoas já foram curadas da COVID-19 e 491 estão em acompanhamento pelas equipes de saúde municipais.