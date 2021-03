Após evento de estudantes de medicina em BH, organizadores pedem desculpas

O evento, organizado em parceria com a Alliance Produções, foi batizado de 'Sapono Bloco' e teve temática de Carnaval (foto: Instagram/Reprodução) de medicina da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG), realizada no último sábado (05/03), no Clube Chalezinho, no bairro Buritis, viralizou nas redes sociais. Isso porque os futuros médicos se reuniram no Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).



Uma recepção de calourosde medicina da(FCMMG), realizada no último sábado (05/03), nono bairro Buritis, viralizou nas redes sociais. Isso porque os futuros médicos se reuniram no primeiro dia de restrições estabelecidas pelo prefeito de

Sapono Bloco” e teve temática de carnaval.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Comissa%u0303o 74 (@comissao_74)

O evento, organizado em parceria com a Alliance Produções, foi batizado de “” e teve temática de carnaval.





Em entrevista ao Estado de Minas, a comissão responsável pela calourada informou que o evento não se tratou de uma festa. Segundo eles, foi realizada uma entrega de kits durante um circuito unidirecional. A comissão também conta que não houve permanência dentro das dependências do local por mais de 10 minutos.





Ao serem questionados sobre a aglomeração fora do local, onde jovens se reuniram nas ruas e consumiram álcool, a comissão lamentou o ocorrido.





“Infelizmente, após saírem do trajeto que receberam o kit algumas pessoas se juntaram e ficaram na rua ou outros locais, onde as fotos que viralizaram foram registradas. Quando estavam no nosso campo de visão pedimos para que fossem embora”, explicaram os organizadores.





A comissão ainda ressaltou que alertou os universitários sobre aglomerações. “Infelizmente, erramos em confiar que as pessoas não se juntariam após a entrega e iam respeitar as medidas restritivas, assim como nós da comissão fizemos antes, durante e depois”, contam.





Os futuros médicos também garantiram que são a favor do isolamento social e as medidas de restrição contra o novo coronavírus.



“Inicialmente gostaríamos de nos retratar, que apesar de termos seguido todas as medidas de segurança estabelecidas pelas entidades de Saúde, pedimos desculpas àqueles que se sentiram ofendidos com a realização da recepção.”