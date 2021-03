Acompanhe ao vivo: pronunciamento de Kalil sobre o avanço da COVID-19 em BH

Kalil se reuniu nesta tarde com os integrantes do comitê de enfrentamento ao coronavírus (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) fará pronunciamento, neste momento, na sede da prefeitura, para falar sobre os novos rumos que Belo Horizonte tomará no enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Ele se reuniu com o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, e com os infectologistas Carlos Starling, Unaí Tupinambás e Estevão Urbano na tarde desta sexta-feira (05/03) a fim de definir diretrizes a serem tomadas depois do aumento nos índices de transmissão e na ocupação de UTIs e das enfermarias.





Em entrevista coletiva na última quarta-feira (3/3), Jackson Machado Pinto afirmou que a PBH iria fiscalizar o cumprimento das medidas contra a proliferação do vírus.





O número médio de transmissão por infectado caiu em Belo Horizonte e deixou a zona crítica da escala de risco nesta quinta (4/3), mas ainda está no nível de alerta. Conforme boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, o indicador marca 1,18.





A estatística esteve durante três dias consecutivos na marca de 1,2, exatamente o nível em que se inicia a fase crítica.





Ainda assim, o ponto atual ainda é altíssimo em comparação à média histórica da cidade, que é de 0,99 desde 5 de agosto, quando a prefeitura passou a informar o indicador diariamente.





Outro indicador em estado de alto risco é a ocupação dos leitos de UTI. Assim como o fator RT, esse dado sofreu queda nesta quinta em comparação ao balanço anterior: de 75% para 74,4%.