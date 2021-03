Ouro Preto: Polícia Militar prende autor de latrocínio de dono de jornal

(foto: O veículo da vítima, um Jeep Renegade Sport, de cor vermelha, foi encontrado pelos policiais militares no Bairro Alto da Cruz)

Um homem de 23 anos e um menor de 17 anos confessaram a autoria e coautoria do roubo e assassinato do proprietário do jornal 'O Inconfidente', Júlio César Oliveira de Paula, de 53 anos. Os dois foram presos neste sábado (6/3), em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.

A partir daí, foram feitas rondas e o veículo da vítima, um Jeep Renegade Sport, de cor vermelha, foi encontrado pelos policiais militares no Bairro Alto da Cruz. O carro estava com os pneus dianteiros danificados e foi levado para a perícia. No interior do carro, foi encontrada uma nota fiscal de um supermercado da cidade vizinha, Mariana, com data posterior ao sumiço da vítima.

Em ação rápida, a polícia conseguiu as imagens do supermercado e identificou os suspeitos que confessaram terem roubado o carro, a carteira e o celular de Júlio, após terem assassinado a vítima com uma faca, na quinta-feira (4/3).

O corpo foi encontrado pelos militares no Parque das Andorinhas, em Ouro Preto, e a faca utilizada pelos autores foi apreendida nas proximidades. As roupas que os autores usavam no dia da compra no supermercado também foram apreendidas.

O autor preso e o menor apreendido foram conduzidos, junto à representante legal do menor, para a delegacia de Polícia Civil de plantão. Também foram entregues a arma do crime e as roupas apreendidas pela Polícia Militar.