Policiais mineiros e goianos prendem autor de homicídio em Paracatu

Carro utilizado pelos assassinos em Paracatu (foto: PCMG/Divulgação)

Uma ação conjunta realizada pelas polícias civis de Minas Gerais e Goiás resultou na prisão de um homem, de 31 anos, na cidade de Cristalina, em Goiás, acusado de homicídio. Ele é o principal suspeito de um assassinato, em 18 de fevereiro, em Paracatu, no Noroeste de Minas.

Para chegar ao, foi fundamental a participação do serviço de inteligência da Polícia Civil mineira e a troca de informações com a força goiana.As primeiras investigações foram feitas pela Delegacia de Paracatu. Os policiais identificaram o suspeito, assim como dados de veículo e endereço de residência.

Na casa do autor do crime, foram encontrados diversos objetos, pertencentes à vítima e também ao autor, que comprovam o crime – incluindo o veículo utilizado durante a execução.

Segundo o delegado Gustavo Henrique Ferraz Silva Lopes, titular na Delegacia de Crimes Contra a Vida de Paracatu, “só nos últimos meses, este é o terceiro suspeito de cometer homicídio em Paracatu que é preso em outros estados, demonstrando o empenho e profissionalismo dos policiais civis mineiros na elucidação e repressão dos crimes violentos praticados no âmbito de atuação da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Paracatu”.

O crime

O crime ocorreu quando homens encapuzados renderam a vítima na porta de casa, executando-a com vários disparos de armas de fogo calibres 12 e 38.



O motivo do homicídio seria o tráfico de drogas.



As investigações apontaram que os suspeitos utilizaram o veículo apreendido pela polícia, para cometer o crime, e também que a casa da vítima vinha sendo monitorada.



O delegado informa que as investigações prosseguem para que sejam descobertos os outros participantes do assassinato.