Homem é preso suspeito de estupro contra menina de 10 anos em Minas

Suspeito foi preso em flagrante após abusar de menor (foto: PCMMG/divulgação) preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina de 10 anos em Cássia, no Sul de Minas, nesta quinta-feira (4/3). A mãe da vítima descobriu o caso e procurou a polícia. O suspeito é amigo do pai da criança.

De acordo com a polícia, a mãe da criança de 10 anos tomou conhecimento do caso e fez a denúncia. “Alegando que desde janeiro, a filha tem conversado com o autor pelo whatsapp com conteúdo sexual”, trecho do Boletim de Ocorrência.

Antes de procurar a polícia, a mulher ainda teria conversado com o suspeito, de 46 anos, como se fosse a menina para confirmar o caso.

“O homem seguiu a conversa e ligou por chamada de vídeo para se certificar que realmente estava conversando com a menor. Em seguida, mandou várias fotos sem roupa para ela, assim como também pediu. Ele também pediu para que ela trancasse a porta do quarto e depois apagasse a conversa”, completa.

A mulher tirou prints da conversa e entregou à polícia, que foi até a casa do suspeito. “Foi verificado que ele havia excluído todo histórico da conversa. Mas confirmou o caso que vem acontecendo desde janeiro e que ele era correspondido pela menina”, ressalta.

O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil. “A menina está assustada pelo ocorrido e mesmo sozinha com a investigadora não teve coragem de contar todas as conversas”, afirma.