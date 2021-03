Zema: 'não há mais médicos no Brasil para chamar'

Cerca de 80 cidades mineiras entram na onda roxa, estado mais rigoroso do programa Minas Consciente (foto: D.A.Press)



Romeu Zema (Novo), afirmou, nesta quarta-feira (3/3), que não há mais profissionais de saúde disponíveis para a contração no Brasil para trabalhar na linha de frente contra a COVID-19. A fala foi durante anúncio de O governador de Minas Gerais,, afirmou, nesta quarta-feira (3/3), que não há maisdisponíveis para a contração no Brasil para trabalhar na linha de frente contra aA fala foi durante anúncio de medidas mais restritivas para as regiões do Triângulo Norte e do Noroeste de Minas Gerais.





“Mas agora nós chegamos em um ponto no Brasil que não há mais médicos. Inclusive, já fizemos chamamento, mas não há mais profissionais de saúde”, afirmou o governador.

Zema completou que não será possível uma eventual ampliação de leitos em razão da escassez de profissionais. "Chegamos num ponto em que não há mais médicos disponíveis para atender qualquer ampliação de UTIs (Unidade de Tratamento Intensivo). E quem trabalha na saúde está em momento de exaustão, já que estamos há um ano com esses profissionais trabalhando em sobrecarga”, explicou.

Nesta quarta-feira, o governo do estado anunciou a criação da onda roxa do programa Minas Consciente, que endurece as medidas de combate ao novo coronavírus. Cerca de 80 cidades nas regiões Noroeste e Triângulo Norte aderiram ao protocolo.

Durante o anúncio, o governador mostrou preocupação com o sistema de saúde do estado : “Temos visto que em algumas regiões, caso a curva permaneça, teremos colapso no sistema de saúde. E não podemos perder o controle. Deixar ocorrer em Minas o que vimos com tristeza em outros locais. Tudo o que podia ser feito foi feito”.





Entenda a onda roxa: Nesta quarta-feira, Minas registrou 6.565 infectados e 227 óbitos nas últimas 24 horas, conforme o último balanço da Secretaria de Estado de Saúde. O número de óbitos foi o segundo maior desde o início da pandemia, perdendo apenas para o dia 10 de fevereiro (243). O estado continua com percentual abaixo de 80% em ocupação das UTIs.

