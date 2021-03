Funcionários públicos de Ipatinga são presos por desvio de medicamentos

Funcionários públicos desviavam medicamentos da rede municipal de saúde de Ipatinga (foto: PCMG/Divulgação) ação conjunta entre a Polícia Civil, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de Ipatinga, no Vale do Aço, apurou o desvio de medicamentos na prefeitura da cidade. Os crimes foram cometidos entre 2017 e 2019, e dois funcionários públicos foram indiciados. Umaentre a Polícia Civil, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de, no Vale do Aço, apurou ona prefeitura da cidade. Os crimes foram cometidos entre 2017 e 2019, e doisforam indiciados.





Segundo o delegado Gilmaro Alves Ferreira, “durante as investigações, dois farmacêuticos do município confirmaram que manipulavam o sistema de informações da rede pública municipal, incluindo registros falsos, com o intuito de ocultar a destinação irregular dos medicamentos, inclusive os de uso controlado”.





As investigações tiveram início a partir de denúncia do Executivo municipal, que constatou as irregularidades depois de auditoria interna. No total, 36 pessoas foram interrogadas, entre envolvidos e testemunhas.





Os principais envolvidos estão sendo indiciados pelos crimes previstos nos artigos 312 e 313-A do Código Penal Brasileiro, que versam sobre peculato.