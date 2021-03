Polícia Civil de MG prende suspeito de aplicar golpe 'Don Juan'

'Don Juan' foi preso em Santa Catarina, após a polícia puxar sua ficha e encontrar o mandado de prisão em aberto (foto: Divulgação/ PCMG) golpes em mulheres que conhecia por aplicativos de relacionamento. Os detalhes da investigação foram divulgados nesta terça-feira (2/3). A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), prendeu um homem de 22 anos, suspeito da aplicarem mulheres que conhecia porde relacionamento. Os detalhes da investigação foram divulgados nesta terça-feira (2/3).

A PCMG começou a investigar o caso depois que uma mulher, moradora de Contagem, procurou a polícia para denunciar o homem que estava se relacionando, porque ele desapareceu com seu carro. O veículo foi encontrado em Ribeirão das Neves, com uma terceira pessoa, que comprou o carro do suspeito.

“Ele pegou o carro da vítima como se fosse emprestado, saiu com esse carro e se ausentou por dois dias, o que despertou uma imensa suspeita. Ela (a vítima) passou a procurar o veículo e, por meio do rastreador que tinha no veículo, localizou-o em Ribeirão das Neves, já na posse de outra pessoa, que soubemos também ser outra vítima”, diz o delegado Clayton Ricardo da Silva.

Essa pessoa não sabia que estava caindo em um golpe e, como parte do pagamento, entregou o veículo antigo para pegar outro modelo, supostamente vendido pelo homem. A polícia conseguiu recuperar os dois carros, mas o suspeito ainda estava foragido.

Segundo o delegado, o homem conhecia mulheres por aplicativos de relacionamento, ostentava uma vida de luxo e durante um período eles se relacionavam. Ele as convencia que o amor era recíproco e conseguia a confiança das vítimas, para entregar seus bens, como veículos, além de induzi-las a fazer transferências bancárias para terceiros, em proveito próprio.

Ao pegar o veículo, ele vendia para uma terceira pessoa, com promessa de estar tudo certo com a transação e que a transferência de dono seria feita dentro de alguns dias. Entretanto, ele desaparecia.

O golpe de estelionato foi batizado como ‘Don Juan’ e, desde julho de 2020, a PCMG investigou o caso, encontrando, inclusive, uma outra mulher de 44 anos. Ela se dizia namorada do suspeito e admitiu ter aproveitado do dinheiro obtido em um dos golpes, sendo indiciada por um dos crimes, já que recebeu uma quantia e gastou.

De acordo com o delegado, o homem está envolvido com 19 ocorrências em Minas Gerais, incluindo violência patrimonial e doméstica. Há suspeita de que ele tenha feito outras vítimas em outros estados, além da Paraíba.

Um carro de luxo foi apreendido durante as investigações e segundo a PCMG, a vida do suspeito era de muita ostentação, com fotos em banheiras, viagens e produtos de luxo. Ele falava para as vítimas dos aplicativos que morava em uma mansão da Pampulha, que na verdade era uma república que alugava quartos.

O suspeito foi indiciado por estelionato em duas modalidades: obter vantagem ilícita e vender coisas alheias, como se fossem próprias. De acordo com a Polícia Civil, ele está preso no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e em breve será transferido para Minas Gerais.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie