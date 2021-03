COVID-19: vacinação de idosos em Valadares teve longas filas e reclamações

Para chegar à portaria do antigo MIT, na Vila Bretas, os carros tiveram de percorrer lentamente um trajeto de quase 2 quilômetros, com longas paradas (foto: Tim Filho/Esp. EM) vacinação de idosos acima de 85 anos contra a COVID-19 em Governador Valadares, iniciada nesta terça-feira (02/3), no sistema drive thru, foi comemorada por uns e alvo de reclamações por outros, por causa da longa fila de espera. Durante todo o dia, cerca de 1,6 mil pessoas foram vacinadas. de idosos acima de 85 anos contra aem, iniciada nesta terça-feira (02/3), no sistema, foi comemorada por uns e alvo de reclamações por outros, por causa da longa fila de espera. Durante todo o dia, cerca de 1,6 mil pessoas foram vacinadas.





Muitos reclamavam que não houve organização nas faixas etárias que receberiam as doses. As pessoas com idade entre 85 anos e 90 anos receberam a primeira dose, e acima de 90 anos, a segunda.









Ela alegava que na fila única havia pessoas dos dois grupos que seriam vacinados nesta terça-feira, e que sua mãe, quase centenária, e as demais pessoas acima de 90 anos deveriam estar em uma fila específica, separada dos demais. Recebeu respostas evasivas do pessoal da saúde e ficou ainda mais irritada.





Na Vila Bretas, a fila de carros ocupou um trajeto de 1,7 mil metros, quase 2 quilômetros, dando voltas em quarteirões até chegar ao prédio histórico do MIT, local onde se originou o processo de educação superior em Governador Valadares.





O início da fila era na Rua João Lopes da Silva, quase na esquina com a Rua Pedro Lessa. Deste ponto até ao posto de vacinação, o tempo de espera dos idosos pela vacina durou cerca de 4 horas (foto: Tim Filho/Esp. EM) fura-fila. Alguns carros chegavam e de forma sorrateira entravam na frente de outros e seguiam em frente até entrar na área do campus em frente ao Centro Cultural, onde estavam os vacinadores. Do outro lado da cidade, no Campus II da Universidade Vale do Rio Doce, as reclamações eram as mesmas, com o agravante das denúncias de. Alguns carros chegavam e de forma sorrateira entravam na frente de outros e seguiam em frente até entrar na área do campus em frente ao Centro Cultural, onde estavam os vacinadores.





Wilma Silva, que levou sogro e sogra (87 e 88 anos de idade, respectivamente) para tomar a vacina, reclamou desse problema e da falta de orientação no início da fila, bem distante da entrada do campus. Ficou quase 4 horas à espera do momento tão esperado, de ver sogro e sogra vacinados.





A prefeitura respondeu as reclamações das pessoas de uma forma genérica. Em nota, esclareceu que o sistema de vacinação drive thru foi uma estratégia realizada com o objetivo de atender o maior número de pessoas possível, evitando aglomerações.





“Novas estratégias serão avaliadas e divulgadas posteriormente para que a vacina seja aplicada em todos os idosos que estão no grupo prioritário. É importante destacar que as filas de carro são inevitáveis, e que agentes estavam no local organizando o trânsito nos dois pontos. O município pede compreensão da comunidade quanto a esta questão”.