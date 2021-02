Novo decreto de Uberaba estende funcionamento de supermercados aos sábados

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade) assinou um novo decreto municipal de enfrentamento à COVID-19 na noite desta sexta-feira (26/2) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Já os serviços de panificação continuam autorizados a funcionar de segunda a sexta-feira, das 5h às 21h; e aos sábados e domingos, das 5h às 18h.

Também estão mantidas medidas como fechamentos do comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes, salões de beleza, entre outros estabelecimentos, nos fins de semana e proibição de eventos de qualquer natureza.

Com relação a realização de eventos, o novo decreto irá multar além do proprietário do estabelecimento e dos organizadores, os participantes que estiverem no local.





Ainda de acordo com informações do atual decreto de Uberaba de enfrentamento à COVID-19, foram suspensas as aulas presenciais nas instituições de Ensino Superior, permitindo apenas aulas práticas para o Internato de Medicina e para os acadêmicos dos dois últimos anos dos cursos da área da Saúde.

Ocupação de leitos perto do limite

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na noite desta sexta-feira (26/2), a taxa de ocupação dos leitos UTI/COVID dos hospitais particulares continua preocupante: 94%. Além disso, a taxa de ocupação dos leitos privados de enfermaria destinados aos pacientes infectados com o novo coronavírus, que está em 90%, também gera preocupação na cidade.

Já as ocupações dos leitos/COVID da rede pública de Uberaba estão mais controladas: 58%, UTI e 64%, enfermaria.

Ainda conforme o último boletim epidemiológico do município, nas últimas 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 89 novos casos da COVID-19.

Ao todo em Uberaba, desde o início da pandemia, foram registrados 15.262 casos positivos, sendo que destes foram 349 óbitos e 13.241 pessoas se recuperaram.

Alto número de mortes em 2021

Já foram mais de 100 mortes causadas pela COVID-19 em Uberaba, em menos de dois meses, sendo que o ano de 2020 havia fechado com 240 óbitos.





Após a virada do ano os números de doentes ativos e novos casos da doença por dia em Uberaba têm crescido consideravelmente. Enquanto que em dezembro do ano passado eram registrados cerca de 30 a 40 novos casos positivos por dia, durante os meses de janeiro e fevereiro esse número subiu para um média de 100 por dia.

Com relação ao número de doentes ativos cresceu de cerca de 500 no início deste ano para quase 2 mil, segundo o último boletim epidemiológico.

O município fechou 2020 com quase 10 mil casos da COVID-19, 9.918 casos positivos, sendo que destes 240 pessoas morreram e 9.285 estavam recuperados. Desta forma, em praticamente dois meses deste ano a cidade registrou cerca da metade dos casos de todo o ano de 2020 e óbitos de mais de 100 pessoas.





