Em operação, mais de 2 toneladas de maconha são apreendidas em Minas

Droga apreendida em Iturama, no Triângulo Mineiro (foto: Divulgação/PMMG) duas toneladas de maconha foram apreendidas dentro da operação Caminhos de Minas. As apreensões aconteceram nos Municípios de Iturama, no Triângulo Mineiro, e em Mateus Leme, Região Metropolitana de Belo Horizonte. As ações reuniram as polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF). Mais deforam apreendidas dentro da operação. As apreensões aconteceram nos Municípios de, no Triângulo Mineiro, e em, Região Metropolitana de Belo Horizonte. As ações reuniram as polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF).





Na MGC-497, em Iturama, a droga estava escondida em uma carga de pneus triturados. Durante uma abordagem de rotina, os policiais desconfiaram da carga e resolveram fazer uma vistoria mais detalhada de um caminhão que vinha do Estado de Mato Grosso do Sul.





Foram encontrados, então, 52 fardos que guardavam maconha, sendo que cada fardo pesava 20kg. O motorista é um homem de 48 anos e foi preso em flagrante. Ele disse que trafegava de Ponta Porã (MS) e iria até Belo Horizonte. A PM, entretanto, suspeita que o veículo tenha sido abastecido na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.





Fora o valor do caminhão, estima-se que o valor da maconha apreendida é de R$ 1 milhão. A droga, o veículo e o homem preso foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Uberaba.





Segunda apreensão

Já em Mateus Leme, na BR-050, altura do KM 75, policiais abordaram uma van na BR-050 devido à suspeta do comportamento do condutor. No veículo viajavam duas pessoas, de 37 e 43 anos, e nele estavam escondidos 1,2 tonelada de maconha.





Segundo a polícia, a carga teria sido feita Município de Limeira (SP) e seria levada ao Porto de Vitória (ES). Os homens iriam receber R$ 5 mil cada um pelo transporte.





Além da apreensão da droga e da van, os dois ocupantes do veíclo foram presos.