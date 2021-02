Novo ato pede volta às aulas em BH: 'Sindicato das crianças são os pais'

Pais de alunos do Colégio Santa Dorotéia fazem protesto com varais de camisas de uniforme, no muro da escola (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um dia após o Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 decidir manter as escolas da capital fechadas, pais de alunos de instituições particulares organizaram um novo protesto. Desta vez, sem coroas fúnebres





A publicitária Ana Cecília Blanco, que tem três filhos matriculados no Loyola, reinvindica apoio das escolas e demais organizações da sociedade civil à causa da reabertura.





"As crianças não têm sindicato. O sindicato das crianças são os pais. Sinto falta das escolas abraçarem essa causa junto conosco. Só temos o apoio dos médicos. As crianças estão sozinhas", queixa-se a publicitária.

Na porta do Colégio Santa Dorotéia, no Sion, também na Região Centro-Sul, o movimento contou com o apoio de alguns professores do colégio. "Somos guardiões da infância", diz uma das faixas pregadas no portão lateral.





Cristiane Márcia, que leciona no Santa Doroteia e tem duas filhos estudando na escola, conta que as crianças estão tomando antidepressivos.





"Peço que, por favor, pensem no estado emocional dessas crianças. Vejo muitos comentários dizendo que 'os pais não têm o que fazer com as criancas'. Não é assim. Nós não temos é o que fazer com o impacto das aulas online e da falta de socialização. Com isso, nós não temos o que fazer. Eles estão cada vez mais tristes, obesos, com insônia, nervosos, com vontade de desistir de estudar. Estão vivendo à base de antidepressivos", relata a profissional.

Imbróglio

Cercado de polêmicas, o retorno das atividades presenciais nas escolas de BH e Minas também é pauta de protestos de entidades representativas de professores.





Nesta quinta-feira (25/2), o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE) afirmou que não há condições para a retomada.





"Não há escolas prontas para receber profissionais e alunos presencialmente", defendeu a presidente da Denise Romano em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.





Na quarta-feira (24/2), o governo do estado divulgou o protocolo a ser adotado no retorno das aulas presenciais. O cronograma, no entanto, ainda não está definido em razão de uma decisão judicial que impede a reabertura das instituições. Por ora, os alunos seguirão com as atividades remotas. O ano terá início em 8 de março.





Na manhã de quarta (24/2), foi a vez dos professores da rede municipal se manifestarem. Liderados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Escolas da Rede Pública de Belo Horizonte (Sind-REDE), eles fincaram cruzes em frente à sede da PBH, na Avenida Afonso Pena, Centro da capital.





"Por mais que a prefeitura e os médicos digam que é possível cumprir esses protocolos, nós conhecemos o espaço das escolas e o ambiente de trabalho e sabemos que não seria viável e que seria perigoso no atual estágio da pandemia. Não conseguiríamos cumprir nem 30% das exigências", alega a diretora do sindicato, Vanessa Portugal.