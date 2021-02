Zema sobre aulas presenciais: 'Se dependesse de nós, já teríamos voltado'

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG) Romeu Zema (Novo) ressaltou, na manhã desta quinta-feira (25/02), que se dependesse dele, as aulas presenciais já teriam sido retomadas em Minas. No entanto, seguindo o plano do governo, a volta às aulas dos alunos na rede estadual de ensino, que será em 8 de março, segue no modelo remoto. O governador(Novo) ressaltou, na manhã desta quinta-feira (25/02), que se dependesse dele, asjá teriam sido retomadas em Minas. No entanto, seguindo o plano do governo, a volta às aulas dos alunos na rede estadual de ensino, que será em 8 de março, segue no modelo remoto.









Ele destacou a análise do governo para a retomada. “Nosso secretário da saúde apresentou dados científicos de crianças com relação à COVID-19. Ele mostra que elas correm mais riscos convivendo com adultos do que entre elas”, disse.





O governador se refere à entrevista coletiva concedida na tarde dessa quarta-feira (24/02), pelo secretário de de Saúde Carlos Eduardo Amaral, para apresentar o novo protocolo de saúde para a volta às aulas presenciais no estado.









De acordo com o secretário, a retomada do ensino presencial será permitida a partir de 1º de março aos municípios que estiverem nas ondas verde e amarela do Minas Consciente, plano do Governo de Minas para a retomada das atividades.





Na rede estadual de ensino, a volta será em 8 de março, a princípio, ainda restrita ao modelo remoto, em razão de decisão judicial em caráter liminar que impede o retorno de forma presencial.





Zema ressaltou o prejuízo no ensino infantil. “O plano está seguro e bem embasado. Precisamos lembrar dos danos causados às crianças que ficam sem aula, principalmente as de 2,3,4 ou 5 anos”, afirmou.





Outro ponto levantado pelo governador é a opção dos pais de querer levar ou não os filhos nas escolas. “Vai ser opcional às famílias, ninguém vai ser obrigado a enviar as crianças ou vai ter falta. Continuamos com o ensino à distância”, finalizou.