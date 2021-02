Bombeiros procuram criança que teria sido jogada em rio pelo pai

Bombeiros fazem buscas com barco e mergulho (foto: Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta quinta-feira (25/02), as buscas pelade 1 ano e 9 meses que estádesde a manhã de ontem (24/02) em Silvianópolis, no Sul de Minas, região de Pouso Alegre.

A suspeita é que o pai tenha jogado a filha no Rio Sapucaí, zona rural do município. O corpo de Wallace Prado, de 21 anos, foi encontrado na tarde de ontem, no bairro rural Barro Preto, que liga Silvianópolis a Careaçu. Segundo a polícia, o rapaz se enforcou.

Dentro do carro dele foi encontrado um sapatinho da filha. O outro sapatinho estava na beira do Rio Sapucaí, a poucos metros do ponto escolhido pelo rapaz para se matar. Ada polícia é que o pai tenha jogado a filha no rio.

Os bombeiros fizeram buscas durante toda a quarta-feira no Rio Sapucaí, usando técnicas de mergulho livre e mergulho equipado com cilindro de ar, mas a criança não foi encontrada. O trabalho de buscas foi retomado às 7h desta quinta-feira.

Pai pegou a criança na casa da mãe

Um tio da menina Lara Sophia disse que Wallace pegou a filha na noite de terça-feira (23/02), na casa da mãe, em Turvolândia, cidade vizinha, dizendo que iria levar a filha para a casa da avó, em Silvianópolis.

Aquela seria a primeira noite que Wallace estava saindo de casa depois de a companheira pedir a separação, segundo disse o tio da criança. O casal estava junto há cerca de três anos. Ainda na noite de terça, Wallace ligou para a mãe da criança, questionando se ela estava decidida terminar o relacionamento.

Quando o dia clareou, a mãe ligou para saber da filha. Mas não teve nenhuma notícia da menina, nem do paradeiro de Wallace. Ela registrou um boletim de ocorrência na Polícia Militar, que iniciou as buscas pelos dois desaparecidos. O pai foi encontrado, mas a criança permanece desaparecida.