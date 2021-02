COVID-19: Prefeito e vice de Paraisópolis são diagnosticados com a doença

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Até o momento, a cidade do Sul de Minas tem 434 casos e 18 mortes por COVID (foto: Filipe Machado/Ascom prefeitura)

O prefeito de, no Sul de Minas,(Republicanos), o vice-prefeito, Alex Braga (PSC), e outros três servidores do setor administrativo municipal foram diagnosticados com a. A informações foi confirmada pela assessoria de comunicação da prefeitura nesta quarta-feira (24/02).

A nota divulgada pela prefeitura nas redes sociais informa que o prefeito e o vice estão assintomáticos. O resultado do exame do vice-prefeito saiu na terça (23/02), enquanto do prefeito é desta quarta.

Os políticos e os três servidores foram afastados de suas funções presenciais e para o tratamento da doença em isolamento domiciliar.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa, até a liberação médica, todos continuam com os trabalhos em suas residências. Essa adequação não trará prejuízos aos trabalhos administrativos.

COVID em Paraisópolis

Desde o início da pandemia, Paraisópolis já confirmou 434 casos de COVID-19 em moradores da cidade. São 18 pessoas que perderam a vida para a doença.