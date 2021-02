Vídeos: boi furioso assusta moradores de distrito no Vale do Jequitinhonha

Boi deixou rastros de destruição em mercearia, no distrito de Baixa Quente (foto: Redes sociais/divulgação)

Um boi saiu furioso pelas ruas do distrito de Baixa Quente e assustou os moradores do lugarejo, no município de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. O animal chegou a entrar em uma mercearia, onde provocou quebradeira. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O fato ocorreu na tarde de terça-feira (23/2) e foi registrado em vídeo, que circula nas redes sociais. Distante 50 quilômetros da sede de Minas Novas, o núcleo urbano de Baixa Quente tem cerca de 600 moradores.

pic.twitter.com/olH9RxkhzM %u2014 Estado de Minas (@em_com) February 24, 2021

Conforme testemunhas, o boi estava sendo tangido – junto com outros animais , por um vaqueiro, para mudança de área de pastagem em uma propriedade rural, situada nas proximidades de Baixa Quente.

O animal acabou se separando do resto do rebanho e entrou no núcleo urbano. Na sequência, ficou furioso e saiu correndo por uma rua do distrito, provocando susto entre os moradores, que fecharam as portas de suas casas.

Moradora de Baixa Quente, a fisioterapeuta Renata Almeida conta que o “bicho bravo” tentou entrar na casa dos pais dela. “Mas meu pai fechou a porta e não deixou o boi entrar”, disse.

Renata informou também que tem uma clínica de fisioterapia ao lado da casa de sua família. “Mas não tinha ninguém na clínica. Do contrário, todo mundo ficaria com muito medo do boi”, afirmou a fisioterapeuta.

O animal entrou em uma mercearia na localidade, onde deixou um rastro de prejuízos. Derrubou e quebrou uma prateleira com mercadorias e danificou um freezer e uma estufa. O proprietário da mercearia deixou o local rapidamente diante da inesperada “visita” e nada sofreu. Um vaqueiro conseguiu amarrar o boi ainda dentro da mercearia.

Depois de amarrado, ele foi transportado em um trator, sendo levado de volta para a fazenda de onde saiu, sem ferimentos.