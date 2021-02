Triângulo e Alto Paranaíba têm cidades com lotação máxima de leitos de UTI

Anexo do Hospital Municipal de Uberlândia que recebe apenas pacientes com COVID-19 (foto: Ascom Uberlândia/Valter de Paula) Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba têm, neste momento, a ocupação de leitos de UTI acima de 90%. Realidade vivida tanto pela rede pública quanto pela rede privada de saúde locais e que vêm da crescente demanda de pacientes com COVID-19. A exceção é Ituiutaba, que ainda assim tem alta ocupação de leitos. A maior parte das principais cidades dotêm, neste momento, ade leitos deacima de 90%. Realidade vivida tanto pelaquanto pelaa de saúde locais e que vêm da crescente demanda de pacientes com. A exceção é Ituiutaba, que ainda assim tem alta ocupação de leitos.









Entre as medidas para conter esse avanço, a partir desta terça-feira (23/02), a cidade tem toque de recolher entre 20h e 5h e estão proibidas as vendas de bebidas alcoólicas até segunda ordem. A Lei Seca vale para qualquer estabelecimento comercial, especializado ou não no produto.





Um hospital de campanha também será improvisado dentro do Hospital Municipal, mas atenderá pessoas que não tenham COVID-19 e pode chegar a mais de 100 leitos.





Araguari, a pouco mais de 30km de Uberlândia, tem todos os 20 leitos de UTI da Santa Casa de Misericórdia em uso, segundo boletim do município. Recentemente, a cidade transferiu pacientes para cidades vizinhas e também restringiu a venda de bebidas até às 18h, entre segunda e sexta-feira apenas. O objetivo dessas medidas, em relação ao comércio de álcool, é evitar festas clandestinas e reuniões de amigos ou familiares, que são apontadas como causas de aglomeração e transmissão do coronavírus.





Alto Paranaíba



Em Patos de Minas, a rede pública vive uma situação ligeiramente melhor que os hospitais privados. O município do Alto Paranaíba tem 93% dos leitos de UTI ocupados.





Novos sete leitos de UTI estão sendo montados no Hospital de Campanha da cidade. Dez leitos com respiradores também foram anunciados. Com as novas unidades, o hospital passará a oferecer 20 vagas na unidade de terapia intensiva. Somando os novos leitos intermediários, além dos 16 leitos clínicos já existentes, unidade de saúde vai oferecer 46 leitos ao todo.





Pontal

Os números de Ituiutaba, em porcentagem, apontam para um cenário melhor que nos demais municípios da região, com 82% dos leitos de UTI da rede pública em uso e 75% da rede privada. Mas em números absolutos, neste momento, há apenas quatro leitos intensivos liberados no município, sendo que na rede privada, os 25% restantes equivalem a apenas uma unidade do tipo.





A prefeitura apontou em comunicado que “a situação permanece extremamente preocupante, apesar de quatro leitos estarem nesse momento disponíveis”.





Ocupação de Leitos de UTI





Uberlândia

Rede Pública: 99%

Rede Privada: 99%





Araguari

Rede Pública: 100%

Rede Privada: –





Ituiutaba

Rede Pública: 82%

Rede Privada: 75%





Patos de Minas

Rede Pública: 93%

Rede Privada: 100%