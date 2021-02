Alerta laranja: Rio Doce pode atingir o nível de 2,17 metros em Valadares

Na tarde desta segunda-feira (22/2), as águas do rio ultrapassaram a rampa de embarque de passageiros das balsas que fazem a travessia do Bairro São Paulo até a Ilha dos Araújos (foto: Tim Filho) Rio Doce, em Governador Valadares, deve atingir a marca de 2,17 metros até a madrugada desta terça-feira (23/2), de acordo com previsão da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). É o Alerta Laranja, disparado no sábado (20/2) O nível do, em Governador Valadares, deve atingir a marca de 2,17 metros até a madrugada desta terça-feira (23/2), de acordo com previsão da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). É o Alerta Laranja, disparado no sábado (20/2)





Esse nível não significa que as águas do rio vão sair do leito e invadir as casas dos moradores ribeirinhos. A tendência do nível é se estabilizar. Em alguns pontos das áreas ribeirinhas, os refluxos levaram a água bem próximo das casas, como na Rua Cláudio Manoel, no Bairro São Tarcísio.





11:10 - 22/02/2021 Coronavírus: Minas Gerais chega a 842.377 casos, com 17.733 mortes Governador Valadares são dos principais afluentes do Rio Doce, de região que sofreram com as fortes chuvas na semana passada, como o Rio Piracicaba, na região de Nova Era, e Rio Santo Antônio, da região de Naque e Belo Oriente. O Rio Doce também está recebendo as águas das chuvas que caíram na região de Ponte Nova. As águas que estão passando porsão dos principais afluentes do Rio Doce, de região que sofreram com as fortes chuvas na semana passada, como o Rio Piracicaba, na região de Nova Era, e Rio Santo Antônio, da região de Naque e Belo Oriente. O Rio Doce também está recebendo as águas das chuvas que caíram na região de





A Defesa Civil alerta à população para ficar atenta às informações divulgadas pelo órgão nos canais oficiais da Prefeitura de Governador Valadares e nos órgãos de imprensa.





O alerta se justifica no fato das fakes News sempre serem difundidas nas redes sociais, especialmente nessas épocas das cheias no rio. Contra essas informações falsas, além dos canais oficiais da Prefeitura, a Defesa Civil tem feito divulgação em carros de som, que circulam pelos bairros ribeirinhos informando os moradores com os dados oficiais acerca do nível do rio.