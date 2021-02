Criança é estuprada pelo marido da tia em matagal de Sabará

O crime aconteceu em uma mata fechada em Sabará (foto: Reprodução / Google Maps) populares prenderem o acusado enquanto ele tentava fugir para a Avenida Raja Gabaglia, na altura do Morro das Pedras. O homem é marido da tia da vítima. Um homem de 34 anos é acusado de estuprar uma menina de 12 anos nesta madrugada, em um matagal de Sabará, Região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada após oso acusado enquanto ele tentava fugir para a Avenida Raja Gabaglia, na altura do Morro das Pedras. O homem é









Após pegá-la na casa da madrinha, o homem desviou o caminho para um local conhecido como Estrada da Mina do Lajedo, em Sabará, desceu da motocicleta, tirou as roupas da menor e começou a beijá-la e molestá-la. A vítima detalhou para a polícia que depois que o autor do crime a levou para uma "mata bastante fechada" e a estuprou ao menos três vezes durante a noite e a madrugada.





Segundo o boletim de ocorrência, no intervalo dos estupros, o homem deitava e segurava fortemente os braços da vítima, a impedindo de fugir. Ao amanhecer, ela tentou fugir e o autor a alcançou e novamente a estuprou. Depois do último estupro, o autor do crime levou a menor de idade para casa da mãe e a ordenou não contar o ocorrido para ninguém.





O corpo médico da Maternidade Odete Valadares, que a socorreu, informou que nas amostras colhidas do órgão genital da vítima havia um material semelhante ao sêmem. O material foi encaminhado para a perícia da Polícia Civil e será analisado para confirmar a autoria do crime.





Segundo o acusado, ele estava sob efeitos do álcool e não estuprou a vítima, apenas molestou. O homem foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher.

A cultura do estupro

O Brasil tem um caso de estupro a cada oito minutos. Ao contrário do que o senso comum nos leva a acreditar, a violência contra as mulheres nem sempre ocorre de forma explícita. Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, o Estado de Minas ouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a cultura do estupro, da pornografia e da pedofilia fazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças.