Idoso morre eletrocutado ao trocar bomba de água em Ibiraci

Caso aconteceu às margens do Rio Grande em Ibiraci (foto: Reprodução Internet)

Ummorreuao tentar trocar umade água às margens do Rio Grande, emno Sul de Minas.e vizinhos tentaram reanimar José Augusto Vergara de Paula, que morreu no local. Ada Polícia Civil esteve no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Passos.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu quando José Augusto Vergara de Paula, de 60 anos, tentava trocar apara captar água do Rio Grande. Familiares e vizinhos tentaram reanimar a vítima, sem sucesso.

“O pessoal do sítio capta a água do rio para abastecer os sítios na região. Possivelmente, ele não desligou a energia. A esposa dele contou que ouviu pedidos de socorro vindo do rio. Ela disse que desligou a energia da casa para tentar socorrer o marido”, disse PM.

Quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. “Ele possuía uma mancha amarelada na região do tórax. A Perícia da Polícia Civil também foi acionada e removeu o corpo para o IML de Passos”, completa.

Ainda segundo a polícia, a vítima era natural de Franca, interior paulista, e passava o fim de semana com a família em Ibiraci.