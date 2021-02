Divinópolis altera formato da vacinação contra a COVID por medo de tumulto

7.205 doses em profissionais de saúde da linha de frente foram aplicadas desde o início da campanha (foto: Pablo Santos/PMD)

Um dia antes do início da vacinação contra a COVID-19 em profissionais da saúde fora da linha de frente, marcada para esta quinta-feira (18/02), a prefeitura de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, divulgou alteração no formato do plano. Antes, prevista para ser presencial, agora será na modalidade drive thru. Com apenas 1,3 mil doses, os interessados terão que se cadastrar para ter direito a uma delas.

A mudança levou em consideração o risco dee tumulto nas portas dos. A vacinação seria por ordem de chegada. Agora, será necessário se inscrever por meio de um cadastro eletrônico. Ele será disponibilizado a partir das 18h desta quinta no site da prefeitura. Os primeiros inscritos serão os vacinados.

“Em razão de o município contar com apenas 1.300 doses de vacina em estoque, a vacinação ocorrerá de forma gradativa, na medida em que a cidade for recebendo mais doses destinadas para este grupo”, informou em nota a administração.

A imunização deste grupo iniciará neste sábado (20/02), às 8h, no Centro Administrativo – sede da prefeitura, na Avenida Paraná. O horário de vacinação de cada trabalhador de serviço da saúde será definido no momento do cadastramento eletrônico.

Quem poderá ser vacinado

O grupo prioritário foi ampliado para aqueles profissionais que atuam na área da saúde ou como apoio e que não estão na linha de frente contra a COVID-19. As vacinas estarão disponíveis para os médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

Também estão na lista os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, como hospitais, clínicas.

As doses disponibilizadas integram a terceira remessa. A ampliação do grupo prioritário foi a partir de recomendação do Ministério da Saúde, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).



Vacinômetro

Desde o início da campanha de vacinação, 8.320 doses foram aplicadas em Divinópolis, sendo 5.442 referentes à primeira e 2.878 à segunda. Deste total, 7.205 foram para profissionais de saúde da linha de frente, 550 em idosos que vivem em casas de longa permanência, 14 em pessoas com deficiência institucionalizadas e 551 em idosos com 90 anos ou mais.

*Amanda Quintiliano especial para o EM