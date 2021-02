COVID-19: Após aglomeração de idosos, Poços de Caldas vacina em drive-thru

Fila de idosos acima de 90 anos no primeiro dia de vacina em Poços de Caldas (foto: Reprodução de Internet)

A Prefeitura dedisponibilizou o sistemapara imunizar idosos com 90 anos ou mais após registro deno sábado (13/2). Nesta quinta-feira (18/2) e sexta-feira (19/2), das 9h às 16h, será realizada adosacamados ecom idade acima de 90 anos.

De acordo com a prefeitura, a ansiedade pela vacinação levou à formação de filas de idosos no sábado.“As pessoas estão ansiosas para tomar vacina. No sábado, a vacinação teve início às 7h, mas às 5h já havia gente na fila aglomerando. Às 10h, já estava normalizado”, disse o secretário de Saúde, Mário Krugner.

Com isso, um esquema de drive-thru foi montado no Espaço Cultural da Urca para facilitar e agilizar o processo.





Biracy Neusa recebeu a vacina no dia em que completou 90 anos (foto: Prefeitura/Divulgação)

“A Secretaria de Defesa Social, através do Departamento de Trânsito, realizou o coneamento das áreas próximas à Urca para que houvesse facilidade de acesso na área interna, evitando que o trânsito fosse afetado”, informou

A prefeitura acrescenta que não houve alteração no processo de vacinação e, sim, uma adaptação para facilitar a imunização desse público.



Além do sistema drive-thru, as quatro salas de vacina na Unidade Básica de Saúde (UBS) Regional Sul, Regional Leste, Jd. Country Club e a sala de vacina da Policlínica foram utilizadas.

A Secretaria de Defesa Social, através do Departamento de Trânsito, deu apoio ao trabalho (foto: Prefeitura/Divulgação)

“A vacinação na modalidade drive-thru foi instituída para que seja um facilitador no processo da vacinação contra a. Principalmente para os pacientes com dificuldade de mobilidade. A intenção é que ela continue na vacinação das outras faixas etárias pela segurança e agilidade que ela nos traz”, completa secretário.

Cada unidade terá uma equipe destinada para fazer o trabalho.