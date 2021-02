Churrasco pode ter gerado incêndio em 15 hectares da Serra de Boa Esperança

Churrasco feito por visitantes pode ter sido a causa do incêndio (foto: CBMMG/ divulgação)

Umconsumiu cerca de 15 hectares dado Parque Estadual da Serra de, no Sul de Minas, na tarde dessa terça-feira (16/2). O local estava fechado durante opara evitar. Entretanto, a suspeita é de que a causa do fogo tenha sido um

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início no começo da tarde dessa terça-feira (16/2), próximo à cachoeira Santa Luzia. Os militares foram acionados por volta das 15h.

“Foram quatro horas árduas de trabalho. Quatro militares, quatro brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF), a Polícia Militar do Meio Ambiente e voluntários controlaram o fogo, que foi totalmente debelado por volta das 19h”, explica o Sargento Narense Naves, responsável pelo posto avançado de Boa Esperança.

A área atingida pertence aos 5.873 hectares do Instituto Estadual de Florestas (IEF). “No local os militares depararam com duas linhas de incêndio em aclive de 70 graus. Em dois flancos com mais de 1.000 km de linha de fogo. Usamos bombas costais e abafadores. Nosso posto avançado atende seis cidades da região. Se não tivéssemos por aqui a serra teria queimado quase tudo”, ressalta.

Suspeitos fugiram, mas deixaram vestígios no local (foto: Parque Estadual da Serra de Boa Esperança/divulgação)

Alan de Vilhena Ayres, gerente do parque estadual, informou que o parque estava fechado para evitar aglomerações e disseminação da COVID-19. E, mesmo assim, o incêndio teria começado de uma fogueira montada por visitantes para um churrasco. “Talvez quem estava acampando não conseguiu apagar e fugiram deixando tudo para traz como o cooler e talheres”, diz Alan.

Os suspeitos ainda não foram localizados. A Perícia da Polícia Civil foi acionada e o caso é investigado.

Ainda segundo a administração, o Parque Estadual da Serra de Boa Esperança vai reabrir para o público nesta quinta-feira (18/2). “Com isso, pedimos a conscientização dos visitantes durante a pandemia”, alerta.