Caminhão explode e provoca susto em motoristas próximo a Pedro Leopoldo

(foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Já imaginou você estar dirigindo por uma estrada, quando umque trafega no sentido contrárioem chamas quando cruza com você? Pois isso ocorreu nesta terça-feira (16/2), na Rodovia, na altura de, assustando tanto os motoristas que seguiam no sentido de Sete Lagoas como os que estavam no sentido Belo Horizonte.O veículo que explodiu era um caminhão de pequeno porte, que transportava cadeiras. Imediante após a primeira explosão, o motorista, que não sofreu ferimentos, teve a frieza de encostar o veículo no acostamento e saiu rapidamente.Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o caminhão ainda era consumido pelas chamas. Os bombeiros apagaram o fogo. Não foi necessária a interdição da rodovia.