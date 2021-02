Trio acusado de matar pecuarista colombiano é condenado a mais de 70 anos

O pecuarista colombiano José Guilhermo Hernandez Aponte chegou a passar por cirurgia, mas morreu no dia seguinte ao latrocínio (foto: Redes Sociais/Reprodução) quadrilha do interior do estado de São Paulo especializada em roubo de relógios Rolex, foram condenados a mais de 20 anos de prisão cada um deles pela morte do pecuarista colombiano José Guilhermo Hernandez Aponte. Ele foi vítima de latrocínio em Uberaba, em 1º de maio de 2019, no momento em que deixava, de táxi, o Parque Fernando Costa, após um leilão durante a 85ª Expozebu.



Aponte foi baleado e morreu na manhã do dia seguinte, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). Três homens, integrantes dedo interior do estado de São Pauloemde relógios Rolex, forama mais de 20 anos decada um deles pelado pecuaristaJosé Guilhermo Hernandez Aponte. Ele foi vítima deem, em 1º de maio de 2019, no momento em que deixava, de táxi, o Parque Fernando Costa, após um leilão durante a 85ª Expozebu.Aponte foi baleado e morreu na manhã do dia seguinte, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Na época do crime, o taxista contou que após parar o carro na Avenida Apolônio Sales para ver no celular do colombiano a localização exata do seu destino, um motociclista parou ao lado da janela do passageiro e, mostrando uma arma, anunciou o roubo, exigindo que a vítima entregasse o relógio Rolex.



No entanto, o pecuarista se negou a entregar o relógio e, de dentro do táxi, entrou em luta corporal com o criminoso, sendo baleado instantes depois.



Assassinato

Um vídeo cedido pela Polícia Civil mostrou que, enquanto a vítima e o autor estavam se agredindo, outro indivíduo de chapéu chegou a pé, colocou a mão na ignição do táxi e desligou o veículo. Ainda disse ao comparsa para atirar em Aponte.

Em 22 de maio de 2019, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu Alessandro Araújo Farias em Taboão da Serra (SP).



Segundo a PC, foi ele quem teria seguido o colombiano e repassado informações para a dupla sobre o Rolex que a vítima usava.