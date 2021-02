Chuva forte na madrugada desta terça (16/2) causa estragos em Ipatinga

Na Avenida Brasil, esquina com Rua Altina Gonçalves, um dos pontos de alagamentos na madrugada, exigiu trabalho pesado dos homens da Prefeitura para a limpeza (foto: Prefeitura Municipal de Ipatinga/Divulgação)





As ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros ainda durante a madrugada. A Defesa Civil segue com os trabalhos de averiguação por toda a cidade ao longo do dia.









Na Rua Bical, Bairro Vila Militar, e na Rua Serra Azul, no Bairro Jardim Panorama, a Defesa Civil registrou vários deslizamentos de terra. Na Rua Vanda, no Bairro Bom Jardim, os Bombeiros foram acionados por moradores para vistoriar um imóvel com risco de desabamento.





Os militares foram rapidamente até o local, mas não houve necessidade de retirar as pessoas do imóvel. Esses moradores foram orientados pelos militares a permanecerem na casa até que uma equipe técnica da Defesa Civil faça uma avaliação técnica, com emissão de relatório sobre as condições do imóvel.





Na BR 381, quem saiu de Governador Valadares com destino ao Vale do Aço, encontrou várias árvores tombadas sobre a pista. Homens da Prefeitura de Ipatinga fizeram os cortes e removeram os troncos (foto: Divulgação PMI) Várias lojas foram invadidas pelas águas da chuva, como uma unidade do Supermercado Cônsul, na Avenida Londrina, no Bairro Veneza. O volume de água também foi grande e causou alagamentos em vários trechos da Avenida Brasil, no Bairro Iguaçu.





A Prefeitura informou que vai chover mais nos próximos dias, conforme alerta feito pela Defesa Civil Municipal antes do feriadão de carnaval. Assim, a orientação é para que os motoristas evitem transitar durante as chuvas em áreas de alagamento.





Aos pedestres, a Defesa Civil orienta para não se abrigarem debaixo de árvores e estruturas frágeis durante a tempestade. E para a população, de forma geral, a orientação é não deixar os sacos de lixo nas ruas. As enxurradas levam tudo para a rede pluvial causando entupimentos.

Choveu muito na madrugada desta terça-feira (16/2) em. Segundo a Defesa Civil Municipal, acausou uma precipitação de 86 mm, causandoe quedas de árvores em vários pontos da cidade.