Andarilho de Pirapora se afoga em lago de Sete Lagoas

Bombeiros conseguiram resgatar o corpo do senhor afogado em Sete Lagoas (foto: CBMMG)

Bombeiros resgataram o corpo de um homem de 37 anos que se afogou no lago do bairro Panorama, em Sete Lagoas, na Região Central do estado, na manhã deste sábado (13/2).Um familiar da vítima compareceu aos trabalhos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e reconheceu a vítima como sendo o senhor O.R.C., iniciais divulgadas pela corporação. Esses parentes contaram que se tratava deum homem que vivia como andarilho.O homem é natural de Pirapora, no Norte de Minas Gerais, e foi visto por testemunhas entrando nas águas na tarde do dia anterior e não retornando mais à superfície depois de submerso.Os bombeiros tentaram localizar o homem naquele dia, mas o resgate do corpo só foi possível no sábado.