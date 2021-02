Ação solidária da Arquidiocese de BH vai alimentar famílias carentes

Dom Walmor distribui refeições para moradores de comunidades carentes da capital (foto: Raphael Calixto/Arquidiocese de BH) almoço, na tarde desta sexta-feira (12/2), com a presença do arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, marcou o início de uma ação solidária que vai distribuir refeições para famílias carentes de vilas e favelas da capital. A iniciativa faz parte das comemorações pelo centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Um, na tarde desta sexta-feira (12/2), com a presença do arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, marcou o início de umaque vai distribuirparade vilas e favelas da capital. A iniciativa faz parte daspelo centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte.





O arcebispo partilhou um almoço com representantes das comunidades Rosa Leão e Vitória, que integram a Ocupação Izidora. São pessoas com carência alimentar que, a partir desta sexta-feira, vão receber refeições preparadas na Catedral Cristo Rei.



A iniciativa tem o nome de "Dai-lhes vós mesmos de comer" e toda semana um carro da Arquidiocese de Belo Horizonte vai levar essas refeições às comunidades carentes que sofrem com a fome.





Ainda ao lado dos representantes das comunidades, dom Walmor fez o plantio simbólico de uma nova muda de jequitibá na Catedral Cristo Rei, simbolizando o compromisso da Igreja com os mais pobres.

Junto com representantes das comunidades Rosa Leão e Vitória, o arcebispo metropolitano faz o plantio simbólico de uma muda de jequitibá na Catedral Cristo Rei (foto: Raphael Calixto/Arquidiocese de BH)





Na manhã dessa quinta-feira (11/2), o plantio de uma muda da mesma espécie, árvore símbolo de centenário, marcou o início das comemorações dos 100 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte , o Ano Jubilar. A programação vai até domingo (14/2), na Catedral Cristo Rei, em construção na Região Norte da capital, e atividades religiosas e culturais até 30 de abril de 2022.

