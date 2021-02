Catedral Cristo Rei abriga celebrações dos 100 anos da Arquidiocese de BH

As consagradas curvas de uma das últimas expressões do gênio Oscar Niemeyer (1907-2012) começam a aflorar do concreto da Catedral Cristo Rei (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Os vitrais da Boa Viagem filtram a luz do tempo, as pinturas nas paredes internas da São José recriam cenas de fé, o carrilhão do Carmo pontua os dias na capital. Já as igrejas de Sabará, Raposos e Santa Luzia guardam tesouros barrocos, enquanto no alto da Serra da Piedade, em Caeté, as duas basílicas – uma do século 18, a menor do mundo, outra do 20 – unem passado, presente, religiosidade, cultura, história e beleza natural sob a devoção a Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Monumentos naturais ou erguidos pela mão humana, todos fazem parte da Arquidiocese de Belo Horizonte, que se estende por 28 municípios (capital e entorno) e comemora um século amanhã, com a abertura do Ano Jubilar Centenário e programação festiva na Catedral Cristo Rei.





Para celebrar a data histórica, a Catedral Cristo Rei, em construção há oito anos na Região Norte de BH, passa a ser oficialmente a sede da Cúria Metropolitana. O sonho de construir a catedral vem desde o primeiro arcebispo, dom Antônio dos Santos Cabral (1884-1967), empossado em 1923. O projeto pioneiro, da década de 1930, começou, mas não se concretizou, ficando documentado que o templo seria no alto da Avenida Afonso Pena, no cruzamento com a Avenida do Contorno, na Região Centro-Sul. Até a Igreja São José, no Centro, foi sede temporária, ficando o nome de catedral provisória para a Igreja Boa Viagem, hoje Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua.





Para o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que vai presidir a missa do centenário amanhã, às 10h e às 19h30, na Catedral Cristo Rei, a celebração é motivo de alegria. Ela está programada para ocorrer até 30 de abril de 2022, pela rede de TV católica e mídias sociais da Arquidiocese de BH. "São 100 anos servindo o povo de Deus, proclamando o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da vida", afirma. Ele pede para que as pessoas criem, em casa, formas de participação, "pois a Arquidiocese de BH é uma grande rede comunitária de fé e todos nós fazemos parte dessa história".





Junto aos ofícios religiosos e formação sacerdotal, a Arquidiocese de BH atua em várias frentes, a exemplo de ação social, comunicação, educação, cultura e atendimento à comunidade. Neste último aspecto, a campanha Solidariedade em Rede acompanha mais de 10 mil famílias com doação de alimentos, roupas, orientação jurídica, psicológica e sobre políticas públicas.





Em rede

Detalhe da construção da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, que passa a ser oficialmente a sede da Cúria Metropolitana (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Formada por quase 300 paróquias e aproximadamente 1,5 mil comunidades de fé, a Arquidiocese de BH está presente na capital e em mais 27 municípios da Região Metropolitana de BH: Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Confins, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Ibirité, Mário Campos, Nova União, Lagoa Santa, Moeda, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Piedade dos Gerais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. Cinco regiões episcopais integram seu território: Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora da Piedade e Nossa Senhora do Rosário.





Festa na catedral*





Amanhã





Arcebispo metropolitano de BH e presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira celebrará missas de comemoração até domingo (foto: Leandro Couri/EM/D.A PRESS - 25/12/20) 9h – Plantio de mudas de jequitibá, árvore que simboliza jubileu centenário, pelo arcebispo dom Walmor e bispos auxiliares

10h – Missa, com rito de ordenação episcopal do monsenhor Nivaldo

dos Santos Ferreira (a primeira

na Catedral Cristo Rei), nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de BH

pelo papa Francisco

16h30 – Procissão motorizada, partindo do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia-Adoração Perpétua (Igreja Viagem)

18h – Cerimônia de transferência do título de igreja-catedral para a Catedral Cristo Rei, com momento de Adoração Eucarística e Canto do Te Deum

19h30 – O arcebispo preside missa com a ordenação de sete diáconos permanentesxta-feira

11h – Dom Walmor acolhe famílias de vilas e favelas, que representam os mais pobres amparados pela arquidiocese, para a partilha de um almoço na Catedral Cristo Rei Sábado

15h – Momento de oração Tarde com Cristo Rei

17h – Missa





*Para participar presencialmente dascelebrações é preciso fazer o agendamento pelo número (31) 98979-0167 (WhatsApp). É indispensável o uso de máscara 10h30 e 17h – Missa









Concluídos 42% da obra de paradigma





Em construção na Avenida Cristiano Machado, no bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte, a Catedral Cristo Rei está com 42% da obra concluída. Há muitos avanços, como a construção do altar externo, com a sua concha acústica. Foram investidos cerca de R$ 57 milhões. Há as famosas "curvas de Niemeyer", marca registrada do autor do projeto arquitetônico, Oscar Niemeyer (1907-2012), que apresentou a concepção do templo em 2006 a dom Walmor. Em concreto armado, as formas estão presentes na cobertura do altar externo, vão livre de 8,5 metros que se inicia com 11m e se abre em 20 m de largura na parte da frente.