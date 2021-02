Lutador de jiu-jitsu morre após caminhão capotar na BR-452, em Minas

Maquinário pesado foi utilizado para destombar caminhão e fazer com que corpo do motorista fosse resgatado (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)









Alberto morreu ainda no local. Para tirar o corpo do atleta de dentro do caminhão, foi necessário utilizar maquinário pesado. Desta forma, o veículo foi destombado e os militares tiveram acesso ao motorista, que teve a morte constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





O corpo de Alberto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araxá.





Um lutador de, de 33 anos, morreu após o caminhão que dirigia capotar na, na altura de Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (11/02)., de 33 anos, também conhecido como, era de Bambuí, no Centro-Oeste de Minas, e representava a cidade em diversas competições.