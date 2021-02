Carro pega fogo e complica trânsito no Anel Rodoviário, em BH

Carro pegou fogo no sentido Espírito Santo do Anel Rodoviário (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

A volta pra casa no trânsito de Belo Horizonte exigiu mais paciência que o normal na noite desta quinta-feira (11/2). Por volta das 18h, um carro pegou fogo no Anel Rodoviário, altura do Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste da capital mineira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o problema aconteceu na altura do Km 458, no sentido Espírito Santo. O carro se incendiou próximo a uma passarela que corta o Anel.



Apesar do susto, de acordo com a corporação não houve feridos. Ainda assim, o incêndio causou reflexos nos dois sentidos da BR-381.

Em contato com a reportagem, por volta das 20h, a Polícia Militar Rodoviária informou que o trânsito foi liberado no local.

A polícia chegou ao local primeiro. Na sequência, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros.