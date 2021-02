COVID-19: Itajubá anuncia avanço para onda amarela durante carnaval

Itajubá avança para fase amarela durante o carnaval (foto: Reprodução Internet)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, anunciou o avanço para ondado Programae permitiude até 100 pessoas na cidade. A nova medida entra em vigor no sábado (13/2), sendo que o último decreto publicado proibia festas no

De acordo com a prefeitura, o avanço para onda amarela do Programa Minas Consciente entra em vigor no sábado (13/2) e segue até a sexta-feira (19/1), enquanto o Sul de Minas vai iniciar a 6ª semana na fase mais restritiva do plano.

Nova flexibilização permite eventos com ate 100 pessoas (foto: Ascom/divulgação)

“A classificação é definida pelo Comitê Extraordinário COVID-19 do Governo de Minas, que considera, semanalmente, a incidência da doença no município e a sua capacidade de atendimento hospitalar para orientar o funcionamento seguro das atividades econômicas: quanto menor o número de casos e leitos hospitalares ocupados, menor é a restrição ao comércio”, explica assessoria de imprensa.

Com a mudança, o município vai flexibilizar algumas regras, como o limite de eventos, que passa de 30 para 100 pessoas, sendo que, no último decreto publicado, a prefeitura proibia a realização de festas durante o período de carnaval.

"O fechamento de ruas, praças e similares, além de festas em clubes seguem proibidos. A distância linear permitida dentro dos estabelecimentos comerciais passa de 3 para 1,5 metros, enquanto a metragem referência passa de 10 m² para 4 m² por cliente. Um exemplo: lojas com 50 m² que na onda vermelha só poderiam permitir a entrada de 5 pessoas por vez poderão, agora, autorizar a entrada de até 12”, afirma.

A prefeitura informou que não haverá ponto facultativo e, por isso, funcionará normalmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

Itajubá segue com 2.987 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo 103 mortes em decorrência da doença.