Ouro Preto abre exposição com eventos do carnaval online

A exposição é dividida em quatro blocos de linha do tempo que começa com o carnaval na idade média, com os tradicionais cortejos de carros imitando navios, conhecidos como carrum navalis e chega nas escolas de samba e nos vários blocos independentes das repúblicas (foto: Divulgação/Neno Vianna)

Para iniciar os festejos do “Carnaval online beleza pura” em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, foi aberta, nesta quarta-feira (10/2), uma exposição contando a história da festa na cidade.

No século XIX, é apresentada a fundação da mais antiga sociedade carnavalesca do Brasil: o Zé Pereira do Clube dos Lacaios, e termina no século XX, com o surgimento das escolas de samba e dos vários blocos independentes, inclusive os formados por moradores de repúblicas estudantis, juntando-se aos já tradicionais blocos caricatos da cidade.

“É um material riquíssimo que Ouro Preto tem e que agora vai fazer parte do acervo técnico da prefeitura, ou seja, um patrimônio. Na exposição, destaco a fase do século XIX, quando começa a separação das duas formas de comemorar o festejo de Momo, um mais popular e o outro uma forma mais erudita."

Exposição itinerante

Ainda segundo a curadora, a exposição dará destaque às mulheres que trabalham nas escolas de samba, como as costureiras, bordadeiras e as principais figuras femininas do carnaval. Além disso, após os festejos do carnaval, ela se tornará uma exposição itinerante.

“A exposição é histórica e tem cunho didático. Ela disponibiliza às pessoas um maior conhecimentos dos movimentos que levaram à evolução do carnaval de Ouro Preto. Vamos levar o conhecimento dessa riquíssima história às escolas daqui e de outros lugares, e também a outras comunidades”, conclui.

De acordo com a Prefeitura de Ouro Preto, a visitação presencial será com público limitado e respeitando todos os critérios sanitário, na Casa de Gonzaga, rua Cláudio Manoel, 61, Centro, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h. Também será disponibilizado nas redes sociais da prefeitura de Ouro Preto um tour virtual pela exposição.

Mais carnaval

De acordo com o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Câmara, a programação do “Carnaval online beleza pura” tem como primeiro objetivo, salvaguardar as vidas dos ouro-pretanos, dos moradores e estudantes em tempos de COVID-19 e por isso, não se realizará o tão tradicional de Ouro Preto, mas a festa será garantida.

“Dentro da programação do carnaval haverá a valorização da mulher ouro-pretana, da sede e dos distritos, com a eleição da musa do carnaval. Também terá um minicircuito gastronômico nos principais restaurantes da cidade com pratos que vão homenagear grupos e blocos de carnaval e também haverá um concurso de samba enredo.”





Para o concurso da musa do carnaval, 11 mulheres integrantes das escolas de samba da cidade foram escolhidas e a eleição poderá ser vista nas redes sociais. Além disso, seis escolas de samba vão participar do concurso de samba enredo, com lives nas redes sociais.

A programação com horários e datas ainda não foram divulgados.