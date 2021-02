Movimento Rota 381 pede duplicação da BR-381 entre Valadares e São Mateus

Vista aérea do futuro Condomínio logístico empresarial da Petrocity, em Uruçuquara, em São Mateus, ES (foto: Divulgação Petrocity) Rota 381", reivindica a duplicação da BR-381 entre Governador Valadares e São Mateus, prorizando a duplicação do trecho entre Barra de São Francisco e São Mateus, ambas no Espírito Santo. Um movimento político e empresarial, que terá participação de lideranças municipais de Minas Gerais e Espírito Santo, será lançado em 5 de março, em Barra de São Francisco (ES). O movimento, denominado "", reivindica a duplicação da BR-381 entree São Mateus, prorizando a duplicação do trecho entre Barra de São Francisco e São Mateus, ambas no Espírito Santo.









Em Minas Gerais, várias cidades do Leste serão beneficiadas com a duplicação, desde Antônio Dias, incluindo Jaguaraçu, Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso, Belo Oriente, Naque, Periquito, Governador Valadares, Galileia, Divino das Laranjeiras, Central de Minas, São João do Manteninha e Mantena.





No dia do lançamento do Rota 381, a Petrocity vai lançar o condomínio portuário e industrial a ser construído na retroárea do futuro porto e que já está autorizado no Plano Diretor Urbano do município de São Mateus.





O primeiro passo da mobilização, segundo o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos, será o lançamento de uma Associação Pró-Duplicação da BR-381 e Pró-Porto de Uruçuquara, reunindo os municípios mineiros e capixabas cortados pela BR e também empresas da região, numa grande mobilização das classes política e empresarial.





O movimento também pretende mobilizar os políticos mineiros para que o Governo Federal inclua a duplicação até o seu KM 0 em São Mateus, criando uma nova rota rodoviária entre as BRs 116 e 101, levando negócios e turismo para o Norte do Espírito Santo e impactando, positivamente, também os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha no Nordeste de Minas e Sul da Bahia.





A administração do trecho de 150 quilômetros entre São Mateus e a divisa do Espírito Santo com Minas Gerais foi estadualizada. Em vez da refederalização, a intenção é que haja um convênio entre os dois entes, a União e o Estado, para a execução da duplicação desse trecho. No trecho entre Governador Valadares e Bananal (distrito de Mantena, na divisa capixaba) a rodovia é gestão do governo federal.