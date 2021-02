COVID-19: Contagem abre 39 salas de vacinação para imunizar 2 mil idosos

Contagem recebeu 3,5 mil doses para imunizar os idosos acima de 90 anos (foto: Prefeitura Municipal de Contagem/Divulgação)

Neste sábado (13/2), a Prefeitura de Contagem, na Grande BH, vacinará os idosos acima de 90 anos. Para a imunização de cerca de 2 mil pessoas, estarão abertas 39 salas de vacina do município, nas unidades de saúde, das 8h às 16h. Contagem recebeu 3,5 mil doses da vacina para a imunização do público-alvo.





A prefeita Marilia Campos (PT) explica que é importante vacinar as pessoas o mais rápido possível: “Estamos fazendo o ‘Dia D’ para que as pessoas se sintam protegidas. Agora é a primeira dose e depois teremos a segunda. Acompanharei de perto todo o processo porque é muito importante esse dia em nossa cidade”.









Para o público acima de 90 anos que não conseguir participar do Dia D, o serviço terá continuidade durante a semana.



Fabrício Simões, secretário municipal de Saúde, explica que, neste primeiro momento, não será necessário o cadastramento, já que a secretaria possui um cadastro de atenção básica, que é atualizado por profissionais de saúde do município por meio do e-SUS, do Ministério da Saúde.





Todos que estiverem nesta faixa etária serão vacinados, mesmos aqueles que não estiverem inscritos no e-SUS. “A nossa intenção é agilizar o processo e ofertar a vacina para o público-alvo o mais rápido possível, a pedido da prefeita. Além disso, vamos dar total transparência ao processo”, destacou o secretário.





Confira as salas de vacinação disponíveis em Contagem





ELDORADO



*UBS JARDIM ELDORADO

Rua Canafístula, 245 – Jardim Eldorado

Telefone: 3351-6735





*UBS PARQUE SÃO JOÃO

Rua Sete, 54 – Parque São João

Telefone: 3352-5259





*UBS JARDIM BANDEIRANTES

Avenida Água Branca, 817 – Jardim dos Bandeirantes

Telefone: 3352-5248





*UBS CSU

Rua Portugal, 50 – Glória

Telefone: 3352-5251





*UBS NOVO ELDORADO

Rua Tubira, 173 – Santa Cruz

Telefone: 3911-9423





*UBS UNIDADE XV

Rua das Mangueiras, 209 – Eldorado

Telefone: 3352-5271





*UBS ÁGUA BRANCA

Av. Seis, 320 – Conjunto Água Branca

Telefone: 3352-5245





INDUSTRIAL





*UBS AMAZONAS

Rua Marquês do Paraná, 111 – Amazonas

Telefone: 3361-6303





*UBS VILA DINIZ

Rua Ozório de Moaraes, 957 – Cidade Industrial

Telefone: 3362-8128





*UBS BANDEIRANTES

Rua Oito, 20 – Santa Maria

Telefone: 3363-5841





*UBS JARDIM INDUSTRIAL

Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial

Telefone: 3363-5255









NACIONAL





*UBS AMENDOEIRAS

Rua Seis, 52 – Vale das Amendoeiras

Telefone: 3397-3516





*UBS NACIONAL

Rua Benjamim Constant, 701 – Nacional

Telefone: 3912-6175





*UBS ESTRELA DALVA

Rua Búzios, 56 – Estrela Dalva

Telefone: 3913-9622





RESSACA





*UBS SÃO JOAQUIM

Rua Rubi, 83 – São Joaquim

Telefone: 3357-9671





*UBS NOVO BOA VISTA

Rua Panamá, 60 – Boa Vista

Telefone: 3352-5699





*UBS ARPOADOR

Rua Mariana, s/n – Arpoador

Telefone: 3352-5762





*UBS VILA PÉROLA

Rua Campina Verde, 18 – Vila Pérola

Telefone: 3393-7020





*UBS JARDIM LAGUNA

Rua Bragança, 872 – Jd. Laguna

Telefone: 3352-5718





RIACHO





*UBS SESC

Rua Padre José Maria de Man, 805 – Novo Riacho

Telefone: 3912-4949





*UBS NOVO RIACHO

Rua Rio Orenoco, 457 – Novo Riacho

Telefone: 3352-5266





*UBS RIACHO

Rua Rio Verde, nº 171 – Riacho das Pedras

Telefone: 3363-5265





* UBS MONTE CASTELO

Rua Cubatão, 336 – Monte Castelo

Telefone: 3352-5314





*UBS FLAMENGO

Rua Monsenhor Messias, nº 456 – Flamengo

Telefone: 3363-5252





SEDE





*UBS SANTA HELENA

Décio da Consolação Rocha (antiga R. 8), 705, Santa Helena

Telefone: 3352-5268





*UBS CAD

Av. Prefeito Gil Diniz, 401A – Centro

Telefone: 3398-4310





*UBS BERNARDO MONTEIRO

Rua Wilson José de Souza Bicalho, 40, Bernardo Monteiro

Telefone: 3395-2328





*UBS PRAIA

Rua do Registro, 1676 – Praia

Telefone: 3352-1777





PETROLÂNDIA





*UBS SÃO LUIZ I

Rua Itutinga, 242 – São Luiz

Telefone: 3352-3697





*UBS CAMPO ALTO

Avenida B, 1012 – Campo Alto

Telefone: 3391-8888





*UBS PETROLÂNDIA I

Rua Refinaria Gabriel Passos, 287 – Petrolândia

Telefone: 3352-4695









VARGEM DAS FLORES





*UBS RETIRO

Avenida dos Imigrantes, S/N – Retiro

Telefone: 3352-5264





*UBS SÃO JUDAS TADEU

Rua VL7, 259 – Nova Contagem

Telefone: 3392-8047





*UBS VILA RENASCER

Avenida VP2, 1.839 – Nova Contagem

Telefone: 3352-3084





*UBS DARCY RIBEIRO

Rua João Luiz de Farias, 166 – Darcy Ribeiro

Telefone: 3911-3953





*UBS ICAIVERA

Avenida Sycaba, 10 – Icaivera

Telefone: 3352-5307





*UBS IPE AMARELO

Rua Jequitibás, 10 – Ipê Amarelo

Telefone: 3911-6291





*UBS NOVA CONTAGEM

Rua VL35, 138 – Nova Contagem

Telefone: 3356-8195