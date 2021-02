Doenças transmitidas por mosquitos preocupam 94% na Região Sudeste

Dengue, zika e chikungunya preocupam brasileiros, mesmo durante a pandemia da COVID-19 (foto: AFP/ MAURO PIMENTEL) Sudeste estão preocupados com doenças transmitidas por mosquitos, mesmo com a atenção voltada para a COVID-19. Uma pesquisa encomendada pela SC Johnson, revelou nesta quarta-feira (10/2) que 94% dos brasileiros da Regiãoestão preocupados com doenças transmitidas por mosquitos, mesmo com a atenção voltada para a COVID-19.

O estudo também mostra que dois em cada três brasileiros, o equivalente a 63%, estão sendo mais cuidadosos com a COVID-19 durante a pandemia, mas 74% se consideram bem informados no que diz respeito à proteção contra doenças transmitidas por mosquitos.

Na Região Sudeste, 94% dos brasileiros afirmam sentirem mais preocupação com as doenças transmitidas por mosquitos e, desses, 76% disseram estarem bem informados sobre a prevenção delas. Apesar disso, apenas 40% afirmam usarem repelentes durante os períodos mais propensos a surtos das doenças e 63% estão sendo mais cuidadosos com a COVID-19.

Além da Região Sudeste, a Nordeste também alcançou percentual de 94%. As regiões Centro-Oeste e Sul tiverem níveis de preocupação de 91% e 89%, respectivamente. Apenas no Norte do país, a porcentagem foi maior, com 97% dos brasileiros afirmando estarem preocupados com doenças como dengue, zika e chikungunya.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.