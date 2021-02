Com bebê de 23 dias no carro, casal de traficantes tenta fugir da PM em MG

Parte da droga apreendida com o casal em Araguari (foto: Divulgação/PMMG) bebê de 23 dias no mesmo carro onde estava um casal perseguido e preso por tráfico de drogas em Araguari, no Triângulo Mineiro. O recém nascido é filho dos suspeitos e com eles foram apreendidos cocaína e dinheiro. A Polícia Militar (PM) encontrou umno mesmo carro onde estava ume preso porem, no Triângulo Mineiro. O recém nascido é filho dos suspeitos e com eles foram apreendidose dinheiro.





Antes da perseguição, os policiais verificavam uma denúncia de comércio de entorpecentes em um hotel no Centro da cidade. Como também foi dito que um carro fazia a entrega de drogas no local, quando a PM suspeitou da chegada de um veículo, foi tentada uma abordagem ao condutor.



Nesse momento, o motorista do veículo descartou uma embalagem e arrancou em alta velocidade, inclusive batendo em outro automóvel que estava estacionado, mas conseguindo fugir.

Houve uma perseguição que passou por diversos bairros da região central de Araguari, até que os militares conseguiram parar o suspeito com a ajuda de outras equipes acionadas para a ocorrência.





Foi descoberto, então, que uma mulher estava com uma criança de colo dentro do veículo durante todo o tempo. Além disso, na bolsa da mãe foram encontradas porções de cocaína iguais as que o motorista havia jogado fora no início da perseguição. Com a mulher ainda estavam R$ 781 em notas e moedas e dois aparelhos celulares. Havia mais porções da droga no automóvel.





O bebê, filho do casal, foi entregue ao Conselho Tutelar de Plantão e não se feriu durante a fuga.



O carro foi removido ao pátio com danos na parte frontal. Drogas e presos foram levados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil pela suspeita de tráfico de drogas.