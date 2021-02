Correnteza do Rio Mosquito arrasta dois veículos; uma pessoa morreu

Bombeiros encontraram o segundo veículo na tarde desta segunda-feira (08/02) (foto: CBMMG) Porteirinha e Janaúba, foi palco de buscas de dois veículos arrastados pela força de suas águas, em decorrência das fortes chuvas que caíram na região nos últimos dias, e da morte do motorista de um deles. O Rio Mosquito, no Norte de Minas, que divide os municípios defoi palco de buscas de dois veículos arrastados pela força de suas águas, em decorrência das fortes chuvas que caíram na região nos últimos dias, e da morte dode um deles.









Na manhã desta segunda-feira, as buscas foram retomadas, já que a correnteza era bem menos, e foi encontrado um veículo, com as portas abertas. Mas não havia indício de motorista ou sequer passageiros.





A partir da placa, os bombeiros conseguiram descobrir que o carro pertencia a um bombeiro aposentado. Foram até a casa deste, e o encontraram. O militar contou que estava passando pela ponte, quando sentiu o veículo sendo arrastado. Por isso, pulou do veículo e voltou para casa.





Nesse ínterim, moradores contaram que um segundo veículo tinha sido arrastado. Foram realizadas novas buscas. Por volta de 15h desta segunda-feira (8/2), os bombeiros localizaram o veículo, placa GWT 6901, e em seu interior, o motorista, de 35 anos, já morto.





Córrego Ressaca





Ainda não foi encontrado o corpo de um homem que foi visto pulando no Córrego Ressaca. O fato ocorreu por volta de 15h desta segunda-feira (8/2). Três equipes do Corpo de Bombeiros estão fazendo o batimento do córrego. As buscas se concentram entre a Rua Heráclito Mourão de Miranda, 1700, Bairro Castelo, até o Parque Ecológico. O córrego, em virtude das chuvas, está cheio.