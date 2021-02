Enchentes e deslizamentos: BH tem mais de 130 pedidos de vistoria de risco

Bairro Carlos Prates registrou desmoronamento de um barranco (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )



O fim de semana foi marcado pelas fortes chuvas em Belo Horizonte. O volume elevado de precipitação causou estragos em várias regiões. A Defesa Civil municipal recebeu 131 solicitações de vistorias de risco pelo telefone 199 entre a sexta-feira (06/02) e o início da tarde desta segunda-feira (08/02).





Segundo o órgão municipal, a maioria dos chamados se refere a vistorias em imóveis particulares nas regionais Noroeste e Centro-Sul. São elas:





Alagamento: 12

Danificação ou destruição de edificações: 3

Desabamento de telhado: 2

Desabamento parcial de muro de arrimo: 11

Deslizamento de encosta: 12

Enchentes ou inundações: 15

Infiltração: 11

Queda de material: 4

Trincas: 18

Risco de danificação ou destruição de habitações: 5

Risco de desabamento de muro de arrimo: 12

Risco de deslizamento de encosta: 12

Risco ou ameaça de alagamentos: 2

Risco ou ameaça de enchentes ou inundações: 3

Limpeza e rescaldo





De acordo com a PBH, os pontos mais afetados pela chuva de domingo são praticamente os mesmos da chuva que atingiu a região em 15 de janeiro. Na data, também houve estragos na Avenida Tereza Cristina e carros ficaram ilhados.





De acordo com a Sudecap, depois das chuvas do dia 15, além das desobstruções de bocas de lobo e recolocação de grelhas, foi executado também o serviço provisório de "salgamento" (lançamento manual de asfalto) nos trechos mais danificados para proteger a base do pavimento. Por causa da chuva deste fim de semana, o serviço que terá de ser refeito.